شاهد.. "مستشفى شقراء" ينظّم فعاليات توعوية للكشف المبكر عن "سرطان الثدي"

نظّم مستشفى شقراء العام عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، الحملةَ الوطنية للتوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، في أسواق البساتين مول، بمشاركة الجامعة والكلية التقنية والبلدية وإدارة التعليم وفِرَق التطوع، وحضور عدد من المسؤولين والمواطنين.
وتَضمنت أنشطةُ الحملة أركانًا توعوية للزائرين، تستهدف نشر المفاهيم التي تعزز من رفع ثقافة الحضور بالوقاية لهم ولذويهم من الإصابة مستقبلًا -لا قدر الله- بسرطان الثدي.
وأكدت إدارة مستشفى شقراء أن العمل على نشر الوعي الصحي للحملة سيكون -بمساهمة فِرَق التطوع الصحي لتصحيح مفاهيم الوقاية والإصابة بسرطان الثدي- يأتي بعدة برامج طوال العام، إضافة إلى تكثيف مواكبة التفعيل العالمي بشهر أكتوبر من كل عام للوقاية من المرض؛ حيث تميز هذا العام بمشاركات مختلفة ومتنوعة للجهات الحكومية والأهلية، وبتنافس مميز، من شأنه أن يسهم في وصول الهدف الرئيسي إلى أكبر شريحة ممكنة، والوصول إلى مجتمع صحي.
وتأتي هذه الحملة بالتعاون المشترك مع جامعة شقراء، والكلية التقنية، والبلدية وإدارة تعليم شقراء، وبمشاركة الفِرَق التطوعية الصحية، تحت شعار "رايتك وردية".
يُذكر أن سرطان الثدي هو مرض يحدث عندما تتضاعف أنسجة الثدي وتنمو خارج نطاق السيطرة، وتشكل تورمًا أو ورمًا، وتحدث معظم أنواع سرطان الثدي بسبب شيخوخة أنسجة الثدي.
وفي شهر أكتوبر من كل عام، تركز الحملات الصحية في جميع أنحاء العالم على تثقيف الناس حول الوقاية من سرطان الثدي وعلاجه.