شاهد.. "مستشفى شقراء" ينظّم فعاليات توعوية للكشف المبكر عن "سرطان الثدي"

وأكدت إدارة مستشفى شقراء أن العمل على نشر الوعي الصحي للحملة سيكون -بمساهمة فِرَق التطوع الصحي لتصحيح مفاهيم الوقاية والإصابة بسرطان الثدي- يأتي بعدة برامج طوال العام، إضافة إلى تكثيف مواكبة التفعيل العالمي بشهر أكتوبر من كل عام للوقاية من المرض؛ حيث تميز هذا العام بمشاركات مختلفة ومتنوعة للجهات الحكومية والأهلية، وبتنافس مميز، من شأنه أن يسهم في وصول الهدف الرئيسي إلى أكبر شريحة ممكنة، والوصول إلى مجتمع صحي.