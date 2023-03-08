غداً.. "جامعة البحرين" تستضيف الاجتماع الأول لإدارة المجلس العربي للشباب

ويهدف هذا المجلس إلى إمداد الشباب الجامعي العربي بالمعارف والمهارات والقدرات والتي تمكنهم من تحقيق أهدافهم والإسهام في تطوير مجتمعاتهم، إضافة إلى تأهيلهم لممارسة الحياة بإيجابية وفعالية تسهم في إحداث نقلة نوعية في واقع الشباب العربي في مختلف المجالات، وذلك من خلال أنشطة وبرامج متعددة من بينها التدريب والأبحاث والدراسات وتبادل ودعم الأفكار، حيث سيعمل المجلس على تحقيق هذه الأهداف من خلال وضع وتنفيذ خطة إستراتيجية التي تشتمل على عدد من الأولويات، من بينها دعم المجتمع لتمكين الشباب، مشكلات الشباب وتقليص البطالة بينهم، إضافة إلى تعزيز قدرات الشباب كعناصر دائمة للسلام والاستقرار المجتمعي.