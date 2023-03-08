غداً.. "جامعة البحرين" تستضيف الاجتماع الأول لإدارة المجلس العربي للشباب

تستضيف جامعة البحرين، صباح غد الخميس، الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس العربي للشباب الذي تم تأسيسه ضمن مساعي الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية في تحقيق أهدافها باعتباره واحداً من مؤسسات العمل العربي المشترك المنبثق عن جامعة الدول العربية.
وتم تأسيس المجلس العربي للشباب ومقره في جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية بناءً على توصيات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثالثة والخمسين الذي عُقد في مقر جامعة الأمير محمد بن فهد.
ويتكون المجلس من ١١ شخصية أكاديمية عربية حيث يترأس المجلس الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، وعضوية كل من: الدكتور عبدالرحمن بن بداح المطيري، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، ومعمر بن مطهر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة بالجمهورية اليمنية، والدكتور عمر عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور ناصر الهلال القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، وحسن محمد وهزاع رئيس الإتحاد العربي للتطوع، والدكتور خميسي حميدي، الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور حسن بن راشد المرهم رئيس جامعة قطر، والدكتور غالب الرفاعي رئيس جامعة العين، والدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمان، والدكتور يوسف غربوا رئيس جامعة جنوب الوادي.
ويهدف هذا المجلس إلى إمداد الشباب الجامعي العربي بالمعارف والمهارات والقدرات والتي تمكنهم من تحقيق أهدافهم والإسهام في تطوير مجتمعاتهم، إضافة إلى تأهيلهم لممارسة الحياة بإيجابية وفعالية تسهم في إحداث نقلة نوعية في واقع الشباب العربي في مختلف المجالات، وذلك من خلال أنشطة وبرامج متعددة من بينها التدريب والأبحاث والدراسات وتبادل ودعم الأفكار، حيث سيعمل المجلس على تحقيق هذه الأهداف من خلال وضع وتنفيذ خطة إستراتيجية التي تشتمل على عدد من الأولويات، من بينها دعم المجتمع لتمكين الشباب، مشكلات الشباب وتقليص البطالة بينهم، إضافة إلى تعزيز قدرات الشباب كعناصر دائمة للسلام والاستقرار المجتمعي.
وسيناقش أعضاء المجلس خلال هذا الاجتماع اعتماد النظام الأساسي واختيار امين المجلس، كما سيناقش الخطة الإستراتيجية للمجلس ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧م وكذلك خطة العمل للعام الحالي ٢٠٢٣م.
وسيطلق المجلس خلال هذا الاجتماع جائزة المجلس العربي للشباب وهي إحدى مبادرات جامعة الأمير محمد بن فهد التي تهدف إلى تشجيع ثقافة الجودة وتميز الأداء وتشجيع المؤسسات الشبابية العربية على الارتقاء بأدائها وتحسين وتجويد خدماتها ومنتجاتها.
وصرح نائب رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد المشارك لتطوير الأعمال الدكتور محمد بن عثمان الحزيم، بأن فكرة إنشاء المجلس العربي للشباب تعد من مبادرات جامعة الأمير محمد بن فهد التي تهدف من خلالها إلى تمليك الشباب العربي المعارف والمهارات والقدرات التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم والإسهام في تطوير مجتمعاتهم والتزود بالمعارف والمهارات الضرورية لخدمة تلك المجتمعات.
وبيّن الحزيم، أن هذا المجلس يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ومن بينها إحداث نقلة نوعية في واقع الشباب العربي في مختلف المجالات العلمية والتقنية والاجتماعية والعلمية.