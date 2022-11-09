"البيئة" تنفذ ورشة عمل لتمكين صيادي الأسماك ومناقشة احتياجاتهم في جازان

وكانت الورشة قد بدأت بكلمة لمدير عام فرع الوزارة بجازان تحدث خلالها عن دور الوزارة الفعّال لخدمة كل المستفيدين من الخدمات المقدمة من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة وفي أعقاب ورشة العمل جرى تكريم الصيادين والجهات المشاركة.