"البيئة" تنفذ ورشة عمل لتمكين صيادي الأسماك ومناقشة احتياجاتهم في جازان

انطلقت اليوم ورشة عمل بعنوان "دور الجمعيات التعاونية في تمكين صيادي الأسماك" والتي نفذته فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية ضمن مشروع الدراسات الاستشارية لإنشاء جمعيات متخصصة في الثروة السمكية.
جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس حمد بن علي آل عطيف، وبمشاركة فرعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع صندوق التنمية الزراعي بجازان، ومجموعة من الصيادين والمهتمين بهذا المشروع.
وكانت الورشة قد بدأت بكلمة لمدير عام فرع الوزارة بجازان تحدث خلالها عن دور الوزارة الفعّال لخدمة كل المستفيدين من الخدمات المقدمة من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة وفي أعقاب ورشة العمل جرى تكريم الصيادين والجهات المشاركة.
يُشار إلى أن الورشة تستهدف تطوير ورفع كفاءة خدمات الجمعيات التعاونية وتطوير مهارات الصيادين المنتسبين لهذه الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات للجمعيات توافقًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 والوزارة لضمان تحسين البرامج التشغيلية للجمعيات التعاونية.