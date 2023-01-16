186 ألف مستفيد بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة خلال 2022م

وتم تقديم الخدمات الصحية لعدد 83466 مستفيدًا بقسم الطوارئ والإسعاف، وتنوعت الحالات ما بين حالات خطرة ومتوسطة وحالات باردة، وتقديم خدمات بالعيادات الخارجية لعدد 102801 مستفيد، كما تَمكن قسم المختبر وبنك الدم من فحص عدد 1024504 عينات، وتم صرف 226525 وصفة طبية.