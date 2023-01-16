186 ألف مستفيد بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة خلال 2022م

قدّم مستشفى الملك فيصل عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، خدماته لأكثر من 186 ألف مستفيد خلال العام الميلادي 2022م؛ استمرارًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أهمية للقطاع الصحي ورعاية خاصة لأهمية صحة الإنسان.
وتم تقديم الخدمات الصحية لعدد 83466 مستفيدًا بقسم الطوارئ والإسعاف، وتنوعت الحالات ما بين حالات خطرة ومتوسطة وحالات باردة، وتقديم خدمات بالعيادات الخارجية لعدد 102801 مستفيد، كما تَمكن قسم المختبر وبنك الدم من فحص عدد 1024504 عينات، وتم صرف 226525 وصفة طبية.
واستقبلت غرفة العمليات 1891 حالة جراحية منها 635 عاجلة، تم إحالتها من قسم الطوارئ والإسعاف، وعدد 945 حالة مجدولة من قِبَل العيادات الخارجية، وتمكن قسم عمليات اليوم الواحد من إجراء 311 عملية جراحية.
وقدّم قسم الأشعة 97191 فحصًا إشعاعيًّا، وقام قسم المناظير بإجراء 1273 عملية منظار، وتم تقديم 17065 جلسة غسيل كلوي.
ويتطلع المستشفى إلى أن يقدم خدماته لأكبر شريحة من المستفيدين وبأعلى معايير الجودة وبنسبة رضا عالية.