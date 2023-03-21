أمانة عسير تُعيد فتح السوق الرمضاني في المشهد

وقال الناطق الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري: إنه تم تخصيص 70 منفذًا لبيع المأكولات الرمضانية والشعبية، موضحًا أنه تم توزيعها على الأسر المنتجة، بما يقارب 39 منفذًا، و31 منفذًا للمطاعم.