أمانة عسير تُعيد فتح السوق الرمضاني في المشهد

تفتح أمانة منطقة عسير، بداية شهر رمضان المبارك، السوق الرمضاني في المشهد، بعد توقفه خلال العامين الماضيين.
وقال الناطق الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري: إنه تم تخصيص 70 منفذًا لبيع المأكولات الرمضانية والشعبية، موضحًا أنه تم توزيعها على الأسر المنتجة، بما يقارب 39 منفذًا، و31 منفذًا للمطاعم.
وأضاف "الشهري" أن الجهات المعنية بالتنظيم والإشراف، أنهت جميع الترتيبات التنظيمية والعملية للسوق بعد تهيئته والوقوف على الموقع العام ومواقع الأكشاك الخاصة بالأسر والمطاعم.
وأوضح أن السوق يبدأ نشاطه من بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب، ومن الساعة 9 مساءً إلى الواحدة ليلاً.
وشدد على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة، مضيفًا أن هناك متابعة فعلية للسوق عن طريق فرق الرقابة واللجان المعنية وأعضاء الفريق التطوعي.