"تعليم جازان" يستعد لاستقبال 220 ألف طالب مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني

وفي التفاصيل، أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جاهزية كافة مدارسها لاستقبال الطلاب والطالبات منذ وقت مبكر حيث تم ترحيل مقررات الفصل الدراسي الثاني إلى جميع المدارس بنسبة ‎%100، وذلك بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، وبالتكامل مع الإدارات المعنية وفق خطة عمل منظمة إضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية.