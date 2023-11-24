"تعليم جازان" يستعد لاستقبال 220 ألف طالب مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جاهزيتها لاستقبال أكثر من 220 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية في أكثر من 1400 مدرسة صباح الأحد المقبل للعودة إلى مقاعد الدراسة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام 1445هـ، بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول للعام 1445هـ.
وفي التفاصيل، أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جاهزية كافة مدارسها لاستقبال الطلاب والطالبات منذ وقت مبكر حيث تم ترحيل مقررات الفصل الدراسي الثاني إلى جميع المدارس بنسبة %100، وذلك بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، وبالتكامل مع الإدارات المعنية وفق خطة عمل منظمة إضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية.
وكشف "عقدي" عن اعتماد خطط لفرق العمل والدعم والمساندة لمتابعة الانضباط المدرسي وسير العملية التعليمية وبرنامج التقويم المدرسي، والتأكد من إسناد المعلمين والمعلمات والمشرفين التربويين والمشرفات ومتابعة إعداد ونشر الجداول المدرسية في نظام نور ومنصة مدرستي إضافة إلى التأكد من إسناد الطلاب للفصول وإسناد المدارس للمشرفين التربويين والمشرفات في منصة تميز إضافة إلى اعتماد خطة توزيع جميع المناهج الدراسية على الأسابيع الدراسية حسب التقويم الدراسي، واعتماد خطة دعم ومساندة لجميع المدارس لتحقيق مستهدفات التقويم المدرسي بدءًا بالتقويم الذاتي مؤكدًا على أهمية قيام فرق الدعم والمساندة بتذليل الصعوبات والعقبات لمديري ومديرات المدارس وتقديم الدعم الكامل لهم على مدار الفصل الدراسي.
وأشار "عقدي" إلى إطلاق حزمة من البرامج وورش العمل واللقاءات التربوية التي تستهدف المشرفين التربويين والمشرفات ومديري ومديرات ووكلاء ووكيلات المدارس والمعلمين والمعلمات إضافة لإعداد الخطط الخاصة بمبادرتي قادرون ومنافسون لتحسين نتائج الاختبارات الوطنية والدولية.