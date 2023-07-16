"تعليم شرورة" يدشّن حملته الصيفية للتوعية ومحو الأمية بالوديعة

أطلقت إدارةُ التعليم بمحافظة شرورة حملتَها الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مركز الوديعة والأخاشيم وتماني، والتي تستمرّ طيلة فترة الإجازة الصيفية، وتهدف إلى محو الأمية لدى الدارسين والدارسات من المواطنين والمواطنات؛ وذلك ضمن الحملات الصيفية التي اعتمدتها وزارة التعليم هذا العام في القرى والهجر النائية في عدد من مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك بهدف تعليمهم مبادئ القراءة والكتابة والحساب.
وتَتَضمَّن الحملة الصيفية فصولًا دراسية وبرامجَ تدريبيةً وترفيهية وخدمات عامة، وبإشراف منظومة عمل من الهيئتين الإدارية والتعليمية، وتقدم لهم حصصًا تعليمية في المواد الدينية والقرآن الكريم والتوحيد والفقه والتجويد والقراءة، ومقدمة في مهارات الرياضيات، ويُمنحُ الدارس بعد إتمام البرنامج مكافأة مالية قدرها 1000 ريال، وشهادة اجتياز البرنامج.
كما يشارك في الحملة عدد من الجهات الحكومية؛ منها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة والإعلام، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي سوف تقدم برامج توعوية وإرشادية، بالإضافة إلى إقامة محاضرات وندوات صحية، وبرامج تدريبية مهنية للمستفيدين والمستفيدات تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل.
وصرح مدير تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري المشرف العام على الحملة الصيفية؛ بأن هذه الحملة تهدف إلى التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وهي امتداد لما توليه حكومتنا الرشيدة، أيّدها الله، من اهتمام بالغ بقطاع التعليم ونشره في مناطق المملكة كافة، منوهًا إلى حرص وعناية سمو أمير منطقة نجران ونائبه، حفظهما الله، ومتابعة وزير التعليم.
كما أكد مدير تعليم شرورة أن الحملة تهدف إلى محو الأمية الأبجدية الحضارية لدى المواطنين والمواطنات في القرى والهجر النائية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بتعليمهم مبادئ القراءة والكتابة والحساب، والإسهام في خفض نسبة الأمية في القرى والهجر، وترسيخ الانتماء والولاء وحب الوطن وقيادته في نفوس الدارسين، ونشر الوعي لدى الدارسين في المجالات الدينية، والاجتماعية، والصحية، والاقتصادية، والبيئية والثقافية.