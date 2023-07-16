"تعليم شرورة" يدشّن حملته الصيفية للتوعية ومحو الأمية بالوديعة

كما أكد مدير تعليم شرورة أن الحملة تهدف إلى محو الأمية الأبجدية الحضارية لدى المواطنين والمواطنات في القرى والهجر النائية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بتعليمهم مبادئ القراءة والكتابة والحساب، والإسهام في خفض نسبة الأمية في القرى والهجر، وترسيخ الانتماء والولاء وحب الوطن وقيادته في نفوس الدارسين، ونشر الوعي لدى الدارسين في المجالات الدينية، والاجتماعية، والصحية، والاقتصادية، والبيئية والثقافية.