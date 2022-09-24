اختتام فعاليات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة بمناسبة اليوم الوطني الـ92

اختُتمت أمس السبت فعاليات اليوم الوطني الـ92 (هي لنا دار)، التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في مركز المعارض التابع للغرفة التجارية بمكة.
وانطلقت الفعاليات يوم الخميس الماضي بالتعاون مع الغرفة التجارية بمكة المكرمة، واستقبلت 5 آلاف زائر في يومها الأول، وفي اليوم الثاني 13 ألف زائر.
يُشار إلى أن العديد من الجهات الحكومية والخاصة في مكة المكرمة شاركت بمعروضات إثرائية، نالت استحسان الزوار، منها: ركن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الذي قُدّم فيه عرض عن توسعة المسجد الحرام وكسوة الكعبة، فيما استعرضت رابطة العالم الإسلامي تاريخ السعودية في خدمة القرآن والسنة من خلال أفلام مرئية ومجسمات وشاشات لمس تفاعلية، وشاركت دارة الملك عبدالعزيز بمشروع موسوعة الحج والحرمين الشريفين، ووثائق تعود لعهد الملك عبدالعزيز، ومقتنيات المرصد الحضري.
وقدَّم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة صورًا للملوك في الحرم المكي والحرم النبوي، وعرض متحف دار الفنون الإسلامية مقتنيات خاصة بالمؤسس وتاريخ السعودية، وعرضت شركة كدانة للتنمية والتطوير عبر تقنية الواقع الافتراضي مشاريعها في المشاعر المقدسة.
وتضمّنت الفعالية أنشطة ثقافية وفنية بمشاركة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية في مكة المكرمة "جسفت"، وعرضًا للرسم على الرمل، استعرض تاريخ السعودية والتطور الذي شهدته بقالب فني مميز. وأعاد الحكواتي الماضي بسرد شيء من تاريخ السعودية بأسلوب مشوق، وتم تخصيص منطقة خاصة بترفيه الطفل، تحتوي على ركن للروبوتات والحساب الذهني والرسم على الوجه، وغيرها من الأنشطة الترفيهية.