اختتام فعاليات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة بمناسبة اليوم الوطني الـ92

يُشار إلى أن العديد من الجهات الحكومية والخاصة في مكة المكرمة شاركت بمعروضات إثرائية، نالت استحسان الزوار، منها: ركن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الذي قُدّم فيه عرض عن توسعة المسجد الحرام وكسوة الكعبة، فيما استعرضت رابطة العالم الإسلامي تاريخ السعودية في خدمة القرآن والسنة من خلال أفلام مرئية ومجسمات وشاشات لمس تفاعلية، وشاركت دارة الملك عبدالعزيز بمشروع موسوعة الحج والحرمين الشريفين، ووثائق تعود لعهد الملك عبدالعزيز، ومقتنيات المرصد الحضري.