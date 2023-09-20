"المفتش البيئي" ينهي أكثر من 400 مشكلة في شهر

وبيّن المركز في تقريره أن عدد البلاغات البيئية في المنطقة الشرقية كان الأكثر بنسبة 30٪ من إجمالي البلاغات لشهر أغسطس، فيما تعامل المفتشون البيئيون مع 101 بلاغ في منطقة الرياض، أما المنطقة الجنوبية فعالج فيه مفتشو المركز 79 شكوى، وتعاملوا مع 43 شكوى في منطقة جازان، في حين انخفضت عدد البلاغات في كل من مكة المكرمة والمنطقة الشمالية والمدينة المنورة.