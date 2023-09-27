محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني الـ93 في النادي الرياضي

أقامت محافظة قلوة مساء أمس الأربعاء احتفالاً باليوم الوطني الـ93 للمملكة، بحضور محافظ قلوة علي بن أحمد الشهري، وذلك بمقر نادي قلوة الرياضي.
وبدأ الحفل الذي قدمه الطالب زياد محمد عبدالله العويفي، والطالبة سوسن عبدالرحمن الزهيري، بالنشيد الوطني، ثم القرآن الكريم، تلاه الطالب خالد محمد علي بالقرون.
وأعرب المحافظ عن اعتزاز وفخر الأهالي بهذا اليوم الذي يستذكر فيه الجميع بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وصولاً إلى العهد الزاهر والميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.
وأكد أن السعودية تشهد تطورًا ومكانة دولية وقفزات تنموية في شتى المجالات وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، والحرص على كل ما يهم الوطن والمواطن، وما يوفر له رغد العيش الكريم.
وسأل الله أن يحفظ للوطن نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادته وولاة أمره.
بعد ذلك توالت فقرات الحفل، التي اشتملت على كلمة أهالي المحافظة، ألقاها إبراهيم رزق الله مطر الزهراني، ثم مشاركة لابن شهيد الوطن الطالب عزام ناصر الزهراني، أعقبها مشاركة وطنية لعازف الناي محمد حسن الزهراني، وقصيدة للشاعر سعيد مجحود الزهراني.
كما كان للمجتمع النسائي مشاركة وطنية عن دور المرأة في بناء الوطن، ألقتها الأستاذة الدكتورة نورة مسفر الزهراني.
واختتم الحفل بأوبريت وطني، صاغ كلماته الشاعر محمد تهامي الزهراني، وأداه المنشدان خالد الحميدي وعمر العويفي، بمشاركة فرقة تهامة للفنون الشعبية.