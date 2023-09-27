محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني الـ93 في النادي الرياضي

وأعرب المحافظ عن اعتزاز وفخر الأهالي بهذا اليوم الذي يستذكر فيه الجميع بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وصولاً إلى العهد الزاهر والميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.