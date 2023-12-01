"الالتزام البيئي" ينظم ملتقى لابتكارات المبتعثين في بريطانيا

وكشف الملتقى -الذي ترأسه الملحق الثقافي للمملكة أ.د أمل فطاني، ومستشارا الابتكار بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي محمد البارودي و الدكتور سالم الحربي- عن أهمية مشاركة الباحثين في مجالات الاستدامة البيئية وتشجيعهم على دعم التنمية المستدامة من خلال عرض إنجازاتهم، بالإضافة إلى تأسيس منصة تفاعلية للتواصل وتبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية قوية، من أجل تعزيز التكامل والتعاون بين منظومة البيئة والتعليم.