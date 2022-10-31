عسير.. "الشؤون الإسلامية" تنظم ندوة "دور منسوبي المساجد في توعية المجتمع من خطر التنظيمات الإرهابية"

وأكد المحاضرون أهمية منبر الجمعة في توعية المجتمع حيال ما يستجد من أحداث، حيث إن نعم الله علينا كثيرة ونحمد الله سبحانه وتعالى - على أن منّ على هذه البلاد وقيادتها وأهلها، بكشف ما يحاك ضدها من مؤامرات من أهل الانحراف، وفضح إجرامهم في حق الدين والوطن وقيادته وأهله، وإبطال أفعالهم، وتخطيطهم للإفساد في الأرض، ونشر الفوضى والإخلال بالأمن، والاعتداء على الحرمات والأعراض والأموال وشق عصا الطاعة، وبث الفرقة، والخروج على ولي الأمر، ونقض بيعته، والقبض عليهم.