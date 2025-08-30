جامعة شقراء تطلق ورش عمل خطتها الاستراتيجية الثالثة 2026 - 2030

في خطوة نحو تطوير منظومتها الأكاديمية والإدارية، أطلقت جامعة شقراء ورش العمل الحضورية الخاصة بمشروع خطتها الاستراتيجية الثالثة (2026–2030)، وذلك على مدى ثلاثة أيام متتالية.
واستهدفت أربع ورش منسوبي الجامعة، وتركزت على مناقشة التحليل البيئي، والوقوف على نقاط القوة وفرص التحسين، إضافة إلى استعراض التحديات المستقبلية.
وتناولت الورش عدة محاور رئيسية، شملت: التعليم والتعلم، البحث العلمي والابتكار، رأس المال البشري، إضافة إلى البنية التحتية.
أما الورشة الخامسة، فخُصصت لقيادات الجامعة، حيث جرى خلالها عرض نتائج التحليل، ومراجعة الرؤية والرسالة، بجانب مناقشة المحاور الاستراتيجية التي ستُبنى عليها الخطة الجديدة.
وأكدت الجامعة أن الخطة الاستراتيجية الثالثة رُوعي في إعدادها التوافق مع التوجهات الوطنية، وفي مقدمتها رؤية السعودية 2030، إضافة إلى الاستفادة من المقارنات المرجعية وأفضل الممارسات العالمية في قطاع التعليم العالي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق تطلعات منسوبيها وطلابها.