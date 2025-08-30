جامعة شقراء تطلق ورش عمل خطتها الاستراتيجية الثالثة 2026 - 2030

وأكدت الجامعة أن الخطة الاستراتيجية الثالثة رُوعي في إعدادها التوافق مع التوجهات الوطنية، وفي مقدمتها رؤية السعودية 2030، إضافة إلى الاستفادة من المقارنات المرجعية وأفضل الممارسات العالمية في قطاع التعليم العالي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق تطلعات منسوبيها وطلابها.