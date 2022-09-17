خريجات ومعلمات يطالبن بمقر لاختبار الرخصة المهنية في الخرمة

طالبت خريجات ومعلمات في محافظة الخرمة، بتخصيص مقر لاختبارات الرخصة المهنية أسوة ببعض محافظات المملكة.
وطالبت المعلمات، عبر "سبق"، بالنظر في ظروف خريجات الجامعة بالخرمة والمعلمات ومقر اختبار قياس الرخصة المهنية العام والخاص والذي يكون خارج المحافظة.
وأوضحن أن عدد الخريجات من فرع الجامعة بالخرمة مع عدد المعلمات، كبير جدًّا؛ لذا يحتجن لمقر قياس بالمحافظة؛ حيث بعض من الأيتام وذوي الدخل المحدود والضمان يعجز عن السفر وقطع مئات الكيلومترات لأداء الاختبار خارج المحافظة.
وطالبت الخريجات والمعلمات بسرعة النظر في معاناتهم وحلها بإضافة مقر لاختبار قياس الرخصة.
يُذكر أن مقر اختبار قياس لطالبات الثانوية بالخرمة، في المتوسطة الأولى للبنات، واختبار قياس لطلاب الثانوية في مدرسة ابن رشد الابتدائية بالخرمة.