خريجات ومعلمات يطالبن بمقر لاختبار الرخصة المهنية في الخرمة

وأوضحن أن عدد الخريجات من فرع الجامعة بالخرمة مع عدد المعلمات، كبير جدًّا؛ لذا يحتجن لمقر قياس بالمحافظة؛ حيث بعض من الأيتام وذوي الدخل المحدود والضمان يعجز عن السفر وقطع مئات الكيلومترات لأداء الاختبار خارج المحافظة.