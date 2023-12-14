"أمين الطائف": سنرفع كفاءة مشروعات تحسين جودة الحياة بالطائف ولدينا خطط لتعزيز البنى التحتية

أكد أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي أن الأمانة تعمل على رفع كفاءة الأداء لمشروعات تحسين جودة الحياة في المدينة، ورصد مؤشرات القياس للتعرف على مدى التقدم المتحقق في جميع مسارات الارتقاء بالخدمات البلدية وتنمية المحافظة، والمساهمات المتحققة والتي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّن أن الجهود مستمرة في برنامج تحسين نمط الحياة، من خلال تنفيذ مبادرة أنسنة المدن التي تدعمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتركيز على تلبية احتياجات الأهالي لتحسين جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري في هذه المدينة السياحية العريقة التي تمتلك جملة من المقومات والإمكانات الداعمة لجهود التنمية والتطوير، كما تعمل الأمانة من خلال هذه المبادرة إلى تطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق البلدية وممرات المشاة للتسهيل على سائر أطياف المجتمع المحلي.
وعززت أمانة الطائف مشروعات التخضير والتشجير خلال الفترة الماضية، حيث عملت وكالة المشاريع ممثلةً في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة على زيادة نصيب الفرد من الساحات والأماكن العامة، وإعادة تأهيل أكثر من 180 حديقة بالأحياء، وتدعيمها بمختلف الخدمات والمرافق العامة دعمًا لاحتياجات المرتادين وبخاصة الأسرة والطفل.
كما تم استحداث وتطوير مساحات كبيرة من المنتزهات والحدائق والأماكن العامة، وزراعة أكثر من 100 ألف شجرة وشجيرة جديدة لمنظومة الحزام الأخضر التي تحيط بالمدينة وضواحيها، وتعزيز الخدمات البلدية في المواقع البيئية والسياحية الشهيرة بالمحافظة مثل الهدا والشفا والمراكز والقرى المحيطة.
ونفذت الأمانة العديد من مشروعات ممرات المشاة، مثل ممشى العرفاء وممشى الخمسين وممشى طريق الهدا الدائري وممشى منتزه الردف وغيرها، ولدينا دراسات جاهزة لتنفيذ مشروعات مماثلة في مواقع مختارة خلال الفترة المقبلة، ضمن المبادرات التنموية التي تُسهم في تعزيز جودة الحياة وأنماطها، حتى يجد هواة رياضة المشي متنفسًا يُسهم في تحقيق رغبتهم بنمط الحياة الصحي في ممشى ومضمار رياضي مهيأ يضم جميع الخدمات.
وتستهدف أمانة الطائف اعتماد مشروعات جديدة للحدائق والساحات البلدية، حيث يوجد حاليًا أكثر من 300 حديقة مجهزة بسائر الخدمات بأنحاء المحافظة، و14 ساحة بلدية تستوعب الرياضات والأنشطة الشبابية المختلفة، ولدى الأمانة خطة لتطوير الواجهات السياحية المميزة، وفق أولويات التنمية المكانية، وإعادة تأهيل المجاورات السكنية القائمة لتحقيق مبادئ الوصولية الشاملة للجميع، وزيادة التغطية المتوازنة من الحدائق والمسطحات الخضراء وممرات المشاة بالمناطق الحضرية وفق الاحتياج الفعلي، مما يُسهم في تحسين جودة الحياة في المدينة.
وتشارك الأمانة في تنفيذ مشروع "بهجة" الذي أطلقته الوزارة بهدف تحويل المساحات غير المستغلة إلى مناطق حضرية نشطة وتطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في المدن والمناطق السكنية، لتحسين جودة الحياة والرفاهية للسكان، وتحقيق مستهدفات المساحات المفتوحة، وتعزيز رضا ساكني المدينة والزوار والسياح، وإثراء البهجة وتعزيزها في المجتمع بإذن الله. خصوصًا أن المشروع يعمل على تعظيم الاستفادة من المساحات المفتوحة، وتطوير النسيج العمراني للحياة اليومية، عبر تحويل المساحات المفتوحة غير المستغلة إلى مناطق نشطة بمنهجية حديثة ومبتكرة تضمن تنفيذ المشروع بنجاح وفق أساليب جديدة للعمل تركز على تقديم الخدمات النوعية للأفراد والمستثمرين، وتفعيل الأدوات الرقمية والإنتاجية وتسهيل العمليات، وذلك لبناء محرك إنجاز يواكب التطور المستقبلي.
وتركز رؤية المملكة الطموحة على جملة من المبادرات والبرامج البلدية كالتخطيط العمراني، وتحسين المشهد الحضري، ودعم البنية التحتية، والارتقاء بالنظافة والصحة العامة، والامتثال للمباني والأنظمة البلدية، وتخصيص الخدمات وأتمتتها وخلاف ذلك، وتتواصل الجهود البلدية في شأن معالجة التشوه البصري في 43 عنصرًا، يجري العمل على معالجتها ضمن حملة متكاملة بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات المختصة وذات العلاقة.