"أمين الطائف": سنرفع كفاءة مشروعات تحسين جودة الحياة بالطائف ولدينا خطط لتعزيز البنى التحتية

وتشارك الأمانة في تنفيذ مشروع "بهجة" الذي أطلقته الوزارة بهدف تحويل المساحات غير المستغلة إلى مناطق حضرية نشطة وتطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في المدن والمناطق السكنية، لتحسين جودة الحياة والرفاهية للسكان، وتحقيق مستهدفات المساحات المفتوحة، وتعزيز رضا ساكني المدينة والزوار والسياح، وإثراء البهجة وتعزيزها في المجتمع بإذن الله. خصوصًا أن المشروع يعمل على تعظيم الاستفادة من المساحات المفتوحة، وتطوير النسيج العمراني للحياة اليومية، عبر تحويل المساحات المفتوحة غير المستغلة إلى مناطق نشطة بمنهجية حديثة ومبتكرة تضمن تنفيذ المشروع بنجاح وفق أساليب جديدة للعمل تركز على تقديم الخدمات النوعية للأفراد والمستثمرين، وتفعيل الأدوات الرقمية والإنتاجية وتسهيل العمليات، وذلك لبناء محرك إنجاز يواكب التطور المستقبلي.