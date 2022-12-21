إمارة تبوك تستضيف اجتماع لجان السلامة المرورية لإمارات المناطق

عُقِد، اليوم، اجتماع لجان السلامة المرورية لإمارات المناطق، الذي تستضيفه إمارة منطقة تبوك، تحت رعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.
وتناولت ورشة العمل التي عُقدت ضمن جدول الاجتماع، عددًا من المحاور؛ حيث كان المحور الأول بعنوان "محطات الفحص الدوري للمركبات ما لها وما عليها"، والمحور الثاني "آلية الصيانة والخدمات على الطرق النائية"، والمحور الثالث "نظام الترخيص المتدرج للسائقين المبتدئين"، والمحور الرابع "تدعيم المناهج الدراسية بالمواد التعليمية المتعلقة بالسلامة المرورية"، وجاء المحور الخامس بعنوان "تطوير وتعزيز قدرات التحقيق في الحوادث المرورية".
وشَهِدَ الاجتماع عددًا من المداخلات والمشاركات من مسؤولي القطاعات المرتبطة بالشأن المروري، وخرج المشاركون بعدد من التوصيات التي تسعى لتحقيق مستهدفات لجان السلامة المرورية.