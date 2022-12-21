إمارة تبوك تستضيف اجتماع لجان السلامة المرورية لإمارات المناطق

وتناولت ورشة العمل التي عُقدت ضمن جدول الاجتماع، عددًا من المحاور؛ حيث كان المحور الأول بعنوان "محطات الفحص الدوري للمركبات ما لها وما عليها"، والمحور الثاني "آلية الصيانة والخدمات على الطرق النائية"، والمحور الثالث "نظام الترخيص المتدرج للسائقين المبتدئين"، والمحور الرابع "تدعيم المناهج الدراسية بالمواد التعليمية المتعلقة بالسلامة المرورية"، وجاء المحور الخامس بعنوان "تطوير وتعزيز قدرات التحقيق في الحوادث المرورية".