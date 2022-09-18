اطلع على سير العمل بها.. "الصغير" يتفقد عددًا من مرافق الخدمات الصحية بمحافظة بدر

تفقد الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور أحمد بن إبراهيم الصغير يرافقه قيادات صحية بتجمع المنطقة صباح اليوم الأحد عددًا من مرافق الخدمات الصحية بمحافظة بدر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، ووقف على سير العمل فيها، واستمع لشرح عن سير العمل بتلك المرافق الصحية واطلع خلال جولته على الخطة التشغيلية للمراكز الصحية الأولية ومستشفى بدر العام، حيث كان في استقباله مدير النطاق الصحي الرابع الدكتور رفعت بن عبدالله أبوطالب.
وبدأت جولة الدكتور الصغير من مركز صحي المسيجيد للرعاية الأولية وبعدها مركز البلينية ومركز الواسطة اطلع خلالها على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمراجعين بما في ذلك العيادات وغرفة الضماد والإسعافات الأولية والصيدلية والأشعة وعيادات الأسنان بهذه المراكز والتقى خلالها عددًا من المرضى والمراجعين.
وأكد الدكتور الصغير خلال جولته في هذه المراكز دور مراكز الرعاية الصحية الأولية، مشيرًا إلى أن تطوير ومعالجة الملاحظات سيُسهم في تقديم خدمة أفضل للمراجعين مشددًا على جميع العاملين بتلك المراكز بجعل المريض أولاً وتطبيق معايير الجودة ورفع جميع المؤشرات كما حث جميع العاملين على بذل قصارى الجهود نحو تقديم أفضل للخدمات الصحية للمراجعين وتقديم الخدمات للمرضى على أكمل وجه وفق الإمكانات المتاحة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمراجعين.
كما تفقد الدكتور الصغير خلال جولته مستشفى بدر العام شملت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والعناية المركزة والمختبر والصيدلية والأشعة والمرافق الصحية وذلك بهدف متابعة الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين وحرصًا على تقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للأهالي في ظل سعي تجمع المدينة المنورة الصحي للرقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وتسهيلاً للمراجعين والمرضى وضمان تقديم خدمات صحية متميزة لمراجعي المستشفى وحث على بذل المزيد من الجهد لرفع كفاءة الأداء وتوفير الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المستويات تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة الرشيدة.
من جهة أخرى، استقبل محافظ بدر خالد بن عبدالله الضويان بمكتبه بالمحافظة الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور أحمد بن إبراهيم الصغير ناقشا تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع الكفاءة التشغيلية بالمحافظة فيما أعرب الدكتور الصغير عن شكره لمحافظ بدر لما يحظى به القطاع الصحي بالمحافظة من متابعة مباشرة من قِبل سعادته مما أسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة.