اطلع على سير العمل بها.. "الصغير" يتفقد عددًا من مرافق الخدمات الصحية بمحافظة بدر

تفقد الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور أحمد بن إبراهيم الصغير يرافقه قيادات صحية بتجمع المنطقة صباح اليوم الأحد عددًا من مرافق الخدمات الصحية بمحافظة بدر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، ووقف على سير العمل فيها، واستمع لشرح عن سير العمل بتلك المرافق الصحية واطلع خلال جولته على الخطة التشغيلية للمراكز الصحية الأولية ومستشفى بدر العام، حيث كان في استقباله مدير النطاق الصحي الرابع الدكتور رفعت بن عبدالله أبوطالب.