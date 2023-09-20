بدء أولى حصص برنامج اللغة الصينية الإثرائي بمدارس عسير

وصرّح مدير عام التعليم في المنطقة "فهد عقالا"، بأن هذه الخطوة تعدّ مكتسبًا نوعيًّا نعتزّ به في منطقة عسير، وتعدّ امتدادًا لتوجيهات سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، الذي رسم لنا استراتيجية منطقة عسير، وجعل من أهم مرتكزاتها أن تكون منطقة عسير مميزة عالمية في كافة الجوانب، ومن هذا التميز العالمي الشروع في تعلم اللغة الصينية التي أطلقتها وزارة التعليم وبمتابعة حثيثة من معالي الوزير، كما يأتي ذلك امتدادًا لتلك لرؤية ولي العهد، حفظه الله.