بدء أولى حصص برنامج اللغة الصينية الإثرائي بمدارس عسير

انطلقت صباح اليوم أولى حصص برنامج اللغة الصينية الإثرائي لطلبة الصف الثاني الثانوي، ضمن حصص الإتقان لمدة فصل دراسي يكرّر خلال الفصول الدراسية للعام الحالي بمدارس عسير.
جاء ذلك عبر البثّ المباشر في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، وإدارات التعليم في محافظات سراة عبيدة وبيشة والنماص ورجال ألمع ومحايل عسير وظهران الجنوب؛ وذلك بالشراكة مع مواهب التربية للتعليم والتدريب، ومدارس أبها الأهلية "بنين وبنات".
وصرّح مدير عام التعليم في المنطقة "فهد عقالا"، بأن هذه الخطوة تعدّ مكتسبًا نوعيًّا نعتزّ به في منطقة عسير، وتعدّ امتدادًا لتوجيهات سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، الذي رسم لنا استراتيجية منطقة عسير، وجعل من أهم مرتكزاتها أن تكون منطقة عسير مميزة عالمية في كافة الجوانب، ومن هذا التميز العالمي الشروع في تعلم اللغة الصينية التي أطلقتها وزارة التعليم وبمتابعة حثيثة من معالي الوزير، كما يأتي ذلك امتدادًا لتلك لرؤية ولي العهد، حفظه الله.
ويستهدف البرنامجُ نحوَ سبعة آلاف طالب وطالبة، يدرسون في جميع المدارس الثانوية، ويُنفّذ بواقع حصتين أسبوعيًّا، على أن تدرج في الجدول الدراسي لتكون الحصة الرابعة من يومَي الأحد والاثنين وإسنادها للمعلمين الميسرين.
يشار إلى أن إقرار تدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية، جاء خلال زيارة ولي العهد للعاصمة الصينية بكين، والاتفاق على وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية، وتأتي الخطوة إيمانًا بأهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل في كافة المجالات، وتمكينًا لتحقيق شراكة استراتيجية شاملة ترتقي لتحقيق تطلعات القيادتين السعودية والصينية.