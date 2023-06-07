"الإفتاء" تنظم الملتقى الثاني لمشرفي حملات الحج بالمنطقة الشرقية

نظّم فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الملتقى الثاني لمشرفي حملات الحج بالمنطقة الشرقية.
وتم خلال الملتقى شرح مبادرة "مناسككم ميسرة" التي قدّمها الفرع لحجاج بيت الله الحرام؛ تيسيرًا عليهم لمعرفة أحكام الحج بصورة مبسطة وتقنية، وتم وضعها على موقع الرئاسة وينفذها الفرع للعام الثاني 1444هـ بإضافة تطويرات عليها مع مناقشة آليات تنفيذ هذه المبادرة التقنية مع مشرفي الحملات.
وأوضح مدير عام الفرع فهد المهيريس أن الفرع سيقوم هذا العام بخدمة حجاج بيت الله الحرام عن طريق جميع المنافذ البرية والجوية في المنطقة، بالمشاركة مع الجهات الحكومية الأخرى؛ معبرًا عن شكره وتقديره لمفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ونائبه الشيخ فهد العواد ومدير إدارة الفروع فهد النشوان على دعمهم ومساندتهم للفرع لخدمة الحجاج والتيسير عليهم.