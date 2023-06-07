"الإفتاء" تنظم الملتقى الثاني لمشرفي حملات الحج بالمنطقة الشرقية

وأوضح مدير عام الفرع فهد المهيريس أن الفرع سيقوم هذا العام بخدمة حجاج بيت الله الحرام عن طريق جميع المنافذ البرية والجوية في المنطقة، بالمشاركة مع الجهات الحكومية الأخرى؛ معبرًا عن شكره وتقديره لمفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ونائبه الشيخ فهد العواد ومدير إدارة الفروع فهد النشوان على دعمهم ومساندتهم للفرع لخدمة الحجاج والتيسير عليهم.