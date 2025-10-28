"أنا والبيئة أصدقاء".. مبادرة توعوية في مكة لغرس الوعي البيئي لدى الأطفال

وهدفت المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال، وتشجيعهم على تبنّي سلوكيات صديقة للبيئة تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة، حيث انطلقت ببرنامج تفاعلي تناول أهمية البيئة ودور الإنسان في الحفاظ عليها، مع شرح مبسّط لمفاهيم السلوك البيئي الإيجابي، وطرق المساهمة في حماية البيئة.