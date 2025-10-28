"أنا والبيئة أصدقاء".. مبادرة توعوية في مكة لغرس الوعي البيئي لدى الأطفال

في إطار الجهود المستمرة لنشر الثقافة البيئية، نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، ممثلًا بقسمي القطاع غير الربحي والتطوع، والبيئة، مبادرة توعوية بعنوان "أنا والبيئة أصدقاء"، وذلك في مركز إنماء لتنمية المهارات.
وهدفت المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال، وتشجيعهم على تبنّي سلوكيات صديقة للبيئة تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة، حيث انطلقت ببرنامج تفاعلي تناول أهمية البيئة ودور الإنسان في الحفاظ عليها، مع شرح مبسّط لمفاهيم السلوك البيئي الإيجابي، وطرق المساهمة في حماية البيئة.
وشارك الأطفال والمتطوعون في غرس 35 شتلة متنوعة داخل المركز، في خطوة تهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية البيئية، وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي.
وشهدت المبادرة مشاركة طالبات قسم "تكنولوجيا حماية البيئة" بجامعة أم القرى، ضمن برنامج التدريب بالمكتب، ما أضفى بُعدًا أكاديميًا وتطبيقيًا يعزز التفاعل بين الجوانب النظرية والميدانية في التوعية البيئية.
من جهته، أكد مدير المكتب الدكتور محمد بن عبد الله الحتيرشي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج التوعية البيئية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، لبناء أجيال واعية تسهم في حماية البيئة واستدامتها، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.