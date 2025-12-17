بمشاركة 3,000 متطوع.. "سيل" تدعم مبادرة "الرياض تتطوع" وتساهم في تحقيق رقم قياسي عالمي

شاركت جمعية "سيل" (ماء ونماء) بأكثر من 3,000 متطوع ضمن مبادرة "الرياض تتطوع"، التي نظّمتها أمانة منطقة الرياض، وتُعد أكبر مبادرة تطوعية من نوعها، حيث سجلت رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس بمشاركة 20,000 متطوع في فعالية واحدة، في إنجاز وطني يعكس تكامل الجهود التطوعية في المملكة.
وجاءت مشاركة جمعية سيل من خلال تفعيل المسارات البيئية والمائية، إلى جانب حشد المتطوعين للمشاركة سواء حضورياً أو عن بُعد، مما ساهم بفعالية في دعم أهداف المبادرة وتعزيز أثرها البيئي والمجتمعي.
مسارات تطوعية فاعلة
وتنوعت أنشطة الجمعية في حديقة عكاظ، بالتعاون مع المتطوعين وطلاب المدارس، وشملت:
سقيا الشتلات: زراعة وسقيا 2,000 شتلة باستخدام 320,000 لتر من المياه.
تحسين المشهد الحضري: عبر إماطة مخلفات المياه والنفايات.
رصد ورفع البلاغات: أكثر من 110 بلاغات عن تسربات المياه والهدر والتشوه البصري، رُفعت عبر القنوات الرسمية للأمانة.
كما نظّمت الجمعية ورشًا توعوية حول أهمية المياه واستدامتها البيئية، استهدفت المتطوعين، إلى جانب نشر استبيانات حول أهمية الماء والعمل التطوعي، بهدف رفع الوعي وتحسين تجربة التطوع.
تصريح الجمعية
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية سيل، الأستاذ عبدالله بن راشد الغريب، أن المشاركة في "الرياض تتطوع" تأتي ضمن جهود الجمعية في تعزيز الاستدامة المائية والعمل التطوعي، مشيرًا إلى أن إشراك المجتمع في مثل هذه المبادرات يسهم في صناعة أثر مستدام يعزز جودة الحياة، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واختتمت الجمعية مشاركتها بالتأكيد على استمرار دعمها للمبادرات الوطنية، والمساهمة في تحقيق حضور عالمي يعكس تقدم المملكة في مجالي البيئة والعمل التطوعي.