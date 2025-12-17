بمشاركة 3,000 متطوع.. "سيل" تدعم مبادرة "الرياض تتطوع" وتساهم في تحقيق رقم قياسي عالمي

تصريح الجمعية

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية سيل، الأستاذ عبدالله بن راشد الغريب، أن المشاركة في "الرياض تتطوع" تأتي ضمن جهود الجمعية في تعزيز الاستدامة المائية والعمل التطوعي، مشيرًا إلى أن إشراك المجتمع في مثل هذه المبادرات يسهم في صناعة أثر مستدام يعزز جودة الحياة، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.