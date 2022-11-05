"تعارفوا" يختتم مشاركته بمعرض "رفق" بالمدارس المتقدمة في العقيق

من جانبه عبّر رئيس مركز "تعارفوا" الدكتور سعود المصيبيح، عن سعادته بالمشاركة في معرض رفق، وقيام المركز بأدواره الهامة في تقديم الجوانب التوعوية والاستشارية من خلال تواجد فريق أسرة "تعارفوا" للإرشاد الأسري، الذين يتقدمهم الدكتور ماجد المالكي ومسفر الهزاع، وفاطمة أبو طالب، والأخصائيون النفسيون: (عبدالعزيز المطيري، وعبدالرحمن المعثم، وعبدالله الهديان، وفهد الكليبي)، وقد تابع تنفيذ العمل المنسق الإداري ناظر الحمادي.