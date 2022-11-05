"تعارفوا" يختتم مشاركته بمعرض "رفق" بالمدارس المتقدمة في العقيق

اختتم مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، مشاركته في معرض "رفق" الذي نظّمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، في المدارس المتقدمة بحي العقيق، ضمن فعاليات "اليوم الدولي لمكافحة كل أشكال العنف والتنمر في المدارس".
وتَمثلت مشاركة المركز، في المساهمة بنشر الثقافة التوعوية، عن أهمية الرفق في التعامل في البيئة التعليمية؛ للحد من أشكال العنف والتنمر.
وشهد المعرض التوعوي لمركز "تعارفوا" حضورًا متميزًا، أجاب من خلاله مستشارو المركز على أسئلة الطلبة والحضور، وقدموا النصائح بأساليب علمية ومهنية متخصصة.
وكان مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض عبدالله الغنام، قد أثنى على الجهود المقدمة في مجال التوجيه والإرشاد الطلابي، مقدمًا شكره لمركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري أثناء زيارته لجناح المركز ومحتوياته التوعوية.
وتفاعل مستشارو ومستشارات "تعارفوا" مع الطلاب والطالبات، بالإجابة والشرح على الأسئلة والاستفسارات عن التنمر وأضراره على الطلبة وسير العملية التعليمية، بالإضافة إلى بيان خطره على الصحة النفسية للمتعلمين.
من جانبه عبّر رئيس مركز "تعارفوا" الدكتور سعود المصيبيح، عن سعادته بالمشاركة في معرض رفق، وقيام المركز بأدواره الهامة في تقديم الجوانب التوعوية والاستشارية من خلال تواجد فريق أسرة "تعارفوا" للإرشاد الأسري، الذين يتقدمهم الدكتور ماجد المالكي ومسفر الهزاع، وفاطمة أبو طالب، والأخصائيون النفسيون: (عبدالعزيز المطيري، وعبدالرحمن المعثم، وعبدالله الهديان، وفهد الكليبي)، وقد تابع تنفيذ العمل المنسق الإداري ناظر الحمادي.
وقدّم الدكتور سعود المصيبيح، شكره للإدارة العامة للتعليم في الرياض -ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي وإدارة المدارس المتقدمة في المنطقة- على إتاحة الفرصة لمشاركة مركز "تعافوا" للإرشاد الأسري.