غدًا.. إيداع أربعة ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات القنفذة لشهر نوفمبر

تستعد إدارة تعليم القنفذة يوم غد الاثنين لإيداع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر نوفمبر 2022م، وبلغ إجمالي المكافآت نحو أربعة ملايين ريال.
وأوضح مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين والقرى النائية والاغتراب وطلاب المعهد العلمي.
وأكد الدكتور "الزاحمي" حرص الإدارة ممثلةً في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية في إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنياً لأبنائه دوام التوفيق.