"جسور الشبابية" تختتم هاكثون ثمر للابتكار لتمكين الشباب في سوق العمل

اختتمت جمعية جسور الشبابية، بالتعاون مع إدارة استقطاب ورعاية الموهوبين بجامعة جدة، فعاليات "هاكثون ثمر للابتكار الشبابي"، الذي ركّز على تمكين الشباب من تصميم حلول ريادية مبتكرة لمواجهة تحديات التوظيف وسوق العمل في المملكة.
ويأتي الهاكثون ضمن مبادرة "معمل جسور للابتكار الشبابي"، وتحت مظلة برنامج "بيئات التطوع"، بالشراكة مع مبادرة "تطوع الخبراء" التابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حيث نتج عنه عدد من الأفكار والمشاريع الواعدة التي اعتمدت منهجية التفكير التصميمي المرتكز على الإنسان لمعالجة القضايا الاجتماعية بعمق.
وتميّزت فعاليات الهاكثون، التي استمرت ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من الميسرين الذين قدّموا التوجيه والدعم للمشاركين، لضمان تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات أثر مجتمعي مستدام.
وقد استعرض الميسر الرئيسي للهاكثون، مهند خالد نفادي، مراحل تصميم الحلول المبتكرة، بدءًا من تشكيل الفرق وتحديد التحديات، مرورًا بإجراء مقابلات مع المستفيدين لفهم احتياجاتهم، ووصولًا إلى توليد الأفكار وتجسيدها في نماذج أولية تحاكي الحلول المقترحة.
كما تناول المستشار أحمد علي العمودي الأبعاد الاستراتيجية لتطوير الأفكار، مؤكدًا أهمية التحقق من الفرضيات وتكرار النماذج الأولية لضمان القيمة الفعلية، وبناء ميزة تنافسية مستدامة للحلول المقدمة.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لجمعية جسور الشبابية، تميم محمد بن حلي، أن هاكثون ثمر يمثل أكثر من مجرد مسابقة، بل هو منصة لتمكين الشباب ليكونوا صُنّاع حلول لمجتمعاتهم، مضيفًا: "لمسنا التزامًا استثنائيًّا من المشاركين في استخدام الابتكار الاجتماعي لمعالجة تحديات التوظيف".
وأضاف: "نحن في جسور الشبابية فخورون بالثمار التي أثمر عنها الهاكثون، وملتزمون بدعم هذه المشاريع لتتحول إلى مبادرات ريادية مستدامة، تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الشباب وتعزيز التنمية المجتمعية".
وتعمل الجمعية حاليًّا على متابعة المشاريع الفائزة وتقديم الدعم اللازم لتحويل الأفكار المبتكرة إلى واقع ملموس يخدم المجتمع.