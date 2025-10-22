"جسور الشبابية" تختتم هاكثون ثمر للابتكار لتمكين الشباب في سوق العمل

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لجمعية جسور الشبابية، تميم محمد بن حلي، أن هاكثون ثمر يمثل أكثر من مجرد مسابقة، بل هو منصة لتمكين الشباب ليكونوا صُنّاع حلول لمجتمعاتهم، مضيفًا: "لمسنا التزامًا استثنائيًّا من المشاركين في استخدام الابتكار الاجتماعي لمعالجة تحديات التوظيف".