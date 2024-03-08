في يوم المرأة.. أمانة الطائف: سخرنا كافة الإمكانات لتمكين المتطوعات في المجالات الحيوية

عملت أمانة محافظة الطائف على تمكين المتطوّعات في مختلف المجالات الحيوية في سبيل تطوير مدينة الطائف، حيث وصل عدد المتطوعات إلى نحو 2540 متطوعة، وتحتفي الأمانة بتحقيق هذه النجاحات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وفي التفاصيل، أوضحت أمانة الطائف أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر، معتبرة أن المرأة أحد مكامن القوة في الوطن، فالمرأة تشكل 49% من المجتمع السعودي، لذا رسمت الرؤية للمرأة السعودية خطة انطلاق تحقق للمرأة طموحاتها في مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، حيث تستفيد المرأة كمواطنة من تطلعات جميع برامج الرؤية، مع تخصيص مستهدفات لتمكين المرأة في برنامج التحول الوطني، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وأشارت الأمانة إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ساهمت في تهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بمشاركة المرأة السعودية بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.
وأكدت أن الرؤية السعودية الحكيمة وضعت التشريعات اللازمة لإدماج المرأة في جميع قطاعات سوق العمل، تسارعت وتيرة الإصلاحات التشريعية والتوجيهات التنفيذية لتذليل العقبات في طريق المشاركة الكاملة للمرأة في المجالات التنموية الأساسية، وتمثيل المرأة في المناصب القيادية، ووضعت الرؤية أمام المواطنات تصوراً مشرقاً للمستقبل، وقطعت المرأة السعودية مسافات معتبرة للوصول إلى المشاركة الكاملة فهي تملك الرغبة والكفاءة والهمة لتحقيق مستهدفات الرؤية الحكيمة.
وتهدف الأمانة إلى إشراك المتطوعات وتحفيزهن في تعزيز التنمية المجتمعية، وتمكينهن في المشاريع والمبادرات التطوعية؛ لرفع الوعي بمفاهيم التطوع البلدي، وزيادة إسهامهن في دعم ركائز التنمية والحضارة في مدينتنا؛ للمشاركة في ازدهار المحافظة وجودتها واستدامتها.