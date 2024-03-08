في يوم المرأة.. أمانة الطائف: سخرنا كافة الإمكانات لتمكين المتطوعات في المجالات الحيوية

وفي التفاصيل، أوضحت أمانة الطائف أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر، معتبرة أن المرأة أحد مكامن القوة في الوطن، فالمرأة تشكل 49% من المجتمع السعودي، لذا رسمت الرؤية للمرأة السعودية خطة انطلاق تحقق للمرأة طموحاتها في مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، حيث تستفيد المرأة كمواطنة من تطلعات جميع برامج الرؤية، مع تخصيص مستهدفات لتمكين المرأة في برنامج التحول الوطني، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.