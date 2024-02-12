مستشفى عفيف يستقبل 98 ألف حالة إسعافية ويُجري 1200 عملية في 2023م

أظهرت إحصائية، أعدها مستشفى عفيف العام، أن عدد الحالات الإسعافية التي استقبلها قسم الطوارئ تجاوز الـ98 ألف حالة خلال العام 2023م، ضمنها حوادث وحالات باردة وطارئة.
وفي التفاصيل، أظهرت الإحصائية أن عدد العمليات التي أجراها الأطباء بالمستشفى خلال العام ذاته بلغ 1213 عملية جراحية، منها 372 ولادة قيصرية، و477 جراحة عامة، و54 في العظام، والبقية مختلفة بين الأنف والأذن والعيون والمسالك البولية.
وبيَّنت أن عدد الحوادث التي استقبلها قسم الطوارئ بلغ 692 حالة، وعدد 493 إصابة، كذلك 72.681 حالة باردة، و24.617 حالة طارئة، منها (83.916) لمواطنين، وعشرة آلاف وخمسمائة لمقيمين.