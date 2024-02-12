مستشفى عفيف يستقبل 98 ألف حالة إسعافية ويُجري 1200 عملية في 2023م

وفي التفاصيل، أظهرت الإحصائية أن عدد العمليات التي أجراها الأطباء بالمستشفى خلال العام ذاته بلغ 1213 عملية جراحية، منها 372 ولادة قيصرية، و477 جراحة عامة، و54 في العظام، والبقية مختلفة بين الأنف والأذن والعيون والمسالك البولية.