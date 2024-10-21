بمشاركة 38 قائدة .. "تعليم الطائف" يطلق الدراسة الكشفية الأولية لاستقطاب قيادات جديدة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف الدراسة الأولية لإعداد القيادات الكشفية "قائدات" في المدينة الكشفية في الطائف ، بمشاركة 38 قائدة، وتستمر الدراسة لمدة 3 أيام، بهدف استقطاب قيادات جديدة للانضمام إلى الحركة الكشفية والتعريف بأنظمتها وتقاليدها. ‏