بمشاركة 38 قائدة .. "تعليم الطائف" يطلق الدراسة الكشفية الأولية لاستقطاب قيادات جديدة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف الدراسة الأولية لإعداد القيادات الكشفية "قائدات" في المدينة الكشفية في الطائف ، بمشاركة 38 قائدة، وتستمر الدراسة لمدة 3 أيام، بهدف استقطاب قيادات جديدة للانضمام إلى الحركة الكشفية والتعريف بأنظمتها وتقاليدها.
ويختتم البرنامج يوم الأربعاء بمخيم تطبيقي تتلقى فيه المشاركات العديد من التدريبات الكشفية مثل التخييم، وفنون استخدام الحبال، والطهي الخلوي، وغيرها.
وكشف المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي لـ "سبق" أن الهدف العام من برنامج الدراسة التأسيسية للقائدات الكشفية هو تنمية مهارات المتدربات للمساعدة في قيادة وحدات كشفية.
ويشتمل البرنامج على أغراض وتعليمات الدراسة، والتشكيلات والنداءات الكشفية، ودور ومسؤوليات مساعد قائد الوحدة، التنظيمات الكشفية المحلية والعربية، المناهج الكشفية : مجالاتها، أساليب التدرج فيها تطبيقها.