منتدى الاستثمار ينظم جلسة بعنوان "الورد الطائفي.. تاريخ ومستقبل"

نظم منتدى الطائف للاستثمار، اليوم الثلاثاء، جلسة بعنوان: "الورد الطائفي.. تاريخ ومستقبل"، في فندق ميريدان الهدا، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وكوريا الجنوبية والصين.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي: إنه تم استعراض تاريخ الورد الطائفي، ودور وزارة البيئة والمياه والزراعة في دعم زراعة وصناعة الورد.
كما تم استعراض دور الجمعية التعاونية الزراعية في خدمة الورد، وخدمات صندوق التنمية الزراعي في دعم المزارعين، وكيفية الحصول على القروض والتسهيلات للمستفيدين.
يذكر أن الحضور على المنصة في جلسة "الورد الطائفي تاريخ ومستقبل" كان يضم: مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، وصاحب مصنع "راشد"، رئيس الجمعية التعاونية الزراعية راشد القرشي، وخبير النباتات العطرية بمنظمة الـ"فاو"، الأستاذ المشارك بجامعة الطائف سابقًا الدكتور صالح بازيد، ومستشار الجمعية التعاونية للورد الطائفي الدكتور عبدالله رشاد، ورئيس الجمعية التعاونية للورد الطائفي محمد بن زيد القرشي، ونائب المدير العام للإستراتيجية بصندوق التنمية الزراعي عادل بن عبدالله الجمعة.