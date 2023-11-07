منتدى الاستثمار ينظم جلسة بعنوان "الورد الطائفي.. تاريخ ومستقبل"

يذكر أن الحضور على المنصة في جلسة "الورد الطائفي تاريخ ومستقبل" كان يضم: مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، وصاحب مصنع "راشد"، رئيس الجمعية التعاونية الزراعية راشد القرشي، وخبير النباتات العطرية بمنظمة الـ"فاو"، الأستاذ المشارك بجامعة الطائف سابقًا الدكتور صالح بازيد، ومستشار الجمعية التعاونية للورد الطائفي الدكتور عبدالله رشاد، ورئيس الجمعية التعاونية للورد الطائفي محمد بن زيد القرشي، ونائب المدير العام للإستراتيجية بصندوق التنمية الزراعي عادل بن عبدالله الجمعة.