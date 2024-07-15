الطائف.. 240 فرقة نظافة ميدانية تدعم خدماتها بالمواقع السياحية المهمة خلال الصيف

دعمت أمانة الطائف خدماتها بالمواقع السياحية في الهدا والشفا والمنتزهات البرية، في ظل نمو الإقبال السياحي على الطائف خلال إجازة صيف العام الحالي، ويتم تنفيذ خطط العمل البلدي الموسمية والتي تركز على تعزيز الكوادر البشرية والآلية بمباشرة رفع النفايات والمبعثرات والمتروكات بالمواقع السياحية في المحافظة حتى تكون في حالة جاهزية لاستقبال السياح على مدار اليوم، والتماشي مع زيادة الضغط على الخدمات البلدية في المواقع عالية الارتياد من خلال تأمين فرق النظافة والإصحاح البيئي المجهزة بسائر المحاور.
وتعمل أكثر من 240 فرقة ميدانية على مدار الساعة بأنحاء المحافظة لرفع المتروكات والمخلفات وتفريغ حاويات النفايات، وتنفيذ أعمال الكنس والغسيل، مدعومة بالمراقبين لرصد الملاحظات ومعالجتها على الفور من خلال فرق العمل الميدانية المنتشرة، وترافق ذلك مع برنامج لإعادة توزيع الحاويات بعددٍ من المواقع تبعًا للاحتياجات السياحية، ودعم العمالة بالمعدات المساندة بالأحياء والأسواق والمواقع السياحية.
كما تعزز هذه الجهود انتشار فرق الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة التي تتوزع على المتنفسات العامة لتنفيذ برنامج الصيانة الشاملة للمرافق الخدمية بالحدائق والمنتزهات العامة ودعم شبكات الري والتمديدات الكهربائية، والنوافير، وألعاب الأطفال، والجلسات العائلية، والألعاب الرياضية، والمماشي، والمسطحات الخضراء، وأيضًا متابعة احتياجات الساحات البلدية، والمسطحات الخضراء المنتشرة على جنبات الطرق العامة ومداخل ومخارج المدينة التي تعد استراحات للعائلات القاصدة للمواقع السياحية بالطائف.
فيما نفذت الأمانة قياس أثر الخدمات البلدية في ظل كثافة الارتياد الحالي على المتنفسات والمواقع السياحية، للتعرف على مدى فاعلية الخدمات والمرافق البلدية في استيعاب العدد المتزايد من الزوار والسائحين، وقدرة هذه المرافق على احتواء أعداد أكبر من الزوار خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن الطائف تشهد أجواءً معتدلة وانتعاشًا طبيعيًا مميزًا عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، بينما تستمر أعمال التأهيل للعديد من المواقع من خلال معالجة التشوهات البصرية لدعم جهود تحسين المشهد الحضري، ووضع اللوحات الترحيبية، والعبارات التوعوية في المواقع السياحية لحث الزوار والسياح للحفاظ على المكتسبات التنموية.