الطائف.. 240 فرقة نظافة ميدانية تدعم خدماتها بالمواقع السياحية المهمة خلال الصيف

فيما نفذت الأمانة قياس أثر الخدمات البلدية في ظل كثافة الارتياد الحالي على المتنفسات والمواقع السياحية، للتعرف على مدى فاعلية الخدمات والمرافق البلدية في استيعاب العدد المتزايد من الزوار والسائحين، وقدرة هذه المرافق على احتواء أعداد أكبر من الزوار خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن الطائف تشهد أجواءً معتدلة وانتعاشًا طبيعيًا مميزًا عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، بينما تستمر أعمال التأهيل للعديد من المواقع من خلال معالجة التشوهات البصرية لدعم جهود تحسين المشهد الحضري، ووضع اللوحات الترحيبية، والعبارات التوعوية في المواقع السياحية لحث الزوار والسياح للحفاظ على المكتسبات التنموية.