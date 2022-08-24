"تعليم ظهران الجنوب" تنهي استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد

وأوضح أن إدارة التجهيزات المدرسية قامت باستلام وترحيل مقررات الكتب المدرسية لجميع المدارس، كما أنهت إدارة المباني، عمليات الصيانة والتشغيل للمباني التعليمية والإدارية، فيما قامت إدارة شؤون المعلمين والمعلمات بمتابعة إجراءات المعلمين والمعلمات في حركة النقل الخارجي والداخلي، وتشكيل اللجان الخاصة بإجراءات التوظيف التعاقدي للعام الدراسي الحالي، واستقبال المرشحين والمرشحات لهذه الوظائف.