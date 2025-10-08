مناطق

مدير عام فرع "الأمر بالمعروف" بالشرقية يلتقي مدير عام الأوقاف

بحثا سبل تعزيز التعاون واستعرضا المبادرات التوعوية بين الجهتين
مدير عام فرع "الأمر بالمعروف" بالشرقية يلتقي مدير عام الأوقاف
تم النشر في

استقبل فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ محمد بن مروعي خواجي، في مكتبه بمقر الفرع بالدمام، فضيلة مدير عام الهيئة العامة للأوقاف بالمنطقة الشرقية الشيخ الدكتور أحمد بن حمد البوعلي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، واستعراض عدد من البرامج والمبادرات التي تسهم في تحقيق التكامل في الجهود التوعوية والتثقيفية الموجّهة للمجتمع.

وفي ختام اللقاء، قدّم الشيخ محمد خواجي مجموعة من الإصدارات العلمية الصادرة عن الرئاسة العامة في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الشيخ أحمد البوعلي، تقديرًا للتعاون المستمر بين الجهتين.

المنطقة الشرقية
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org