مدير عام فرع "الأمر بالمعروف" بالشرقية يلتقي مدير عام الأوقاف

وفي ختام اللقاء، قدّم الشيخ محمد خواجي مجموعة من الإصدارات العلمية الصادرة عن الرئاسة العامة في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الشيخ أحمد البوعلي، تقديرًا للتعاون المستمر بين الجهتين.