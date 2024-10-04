مدير التعليم بمكة: المعلمون والمعلمات ركيزة أساسية لإعداد أجيال تحقق رؤية السعودية 2030

أكد عبدالله بن سعد الغنام، المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، أن التعليم كان -ولا يزال- الركيزة الأساسية لتحقيق الطموحات، وأن منسوبي التعليم هم المحرك الأول لهذا التطور؛ فهم الذين يبنون الجسور بين الماضي والحاضر، ويعدون أجيالاً قادرة على مواجهة التحديات، وتطوير الوطن، مستلهمين في ذلك رؤية السعودية 2030، وواضعين نصب أعينهم تحقيق أهدافها.