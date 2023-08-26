269 ثانوية بـ"تعليم مكة" تُدرج "الصينية" ضمن حصص الإتقان الإثرائية

يُعد تعلُّم اللغة أحد أبرز مظاهر التأثير والتأثر الثقافي بين الدول، ويحقق عددًا من المنافع الاستراتيجية والاقتصادية.
وتأكيدًا للتعاون الدائم والمستمر بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، فقد وجَّهت وزارة التعليم بإدراج (اللغة الصينية) ضمن برنامج حصص الإتقان الاثرائية، الذي ينظمه ويتابع تنفيذه نظام المسارات الثانوي بالوزارة.
وأدرج تعليم مكة 269 ثانوية لتعليم اللغة الصينية ضمن حصص الإتقان الإثرائية للعام الدراسي الحالي 1445هـ.
ويستفيد من البرنامج الإثرائي طلاب (الصف الثاني الثانوي مسارات)، وذلك ضمن حصص الإتقان للعام الحالي، من خلال تفعيل دور حصص الإتقان، وتقديم اللغة الصينية في هيئة نشاط إثرائي؛ للتنوع في الممارسات المتبعة لتطبيق اللغة الصينية.
ويحصل الطالب الذي يُنهي البرنامج بنجاح وبشكل كامل على عشر ساعات عمل تطوعي، تُرصد له ضمن الأعمال التطوعية، ويُكرَّم الطلاب المتميزون في إتقان اللغة الصينية من قِبل إدارة التعليم، مع الرفع بأفضل طالب وطالبة (11 طالبًا و12 طالبة)؛ ليتم تكريمهم على مستوى الوزارة، وإلحاقهم ببرامج أو رحلات معرفية وتربوية مناسبة.