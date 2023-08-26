269 ثانوية بـ"تعليم مكة" تُدرج "الصينية" ضمن حصص الإتقان الإثرائية

ويحصل الطالب الذي يُنهي البرنامج بنجاح وبشكل كامل على عشر ساعات عمل تطوعي، تُرصد له ضمن الأعمال التطوعية، ويُكرَّم الطلاب المتميزون في إتقان اللغة الصينية من قِبل إدارة التعليم، مع الرفع بأفضل طالب وطالبة (11 طالبًا و12 طالبة)؛ ليتم تكريمهم على مستوى الوزارة، وإلحاقهم ببرامج أو رحلات معرفية وتربوية مناسبة.