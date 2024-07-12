الأمير سعود بن نهار يشكر أمين الطائف على جهود الأمانة في خدمة ضيوف الرحمن

وجّه الأميرُ سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف، الشكرَ لأمين الطائف المهندس عبد الله بن خميّس الزايدي، بمناسبة نجاح مبادرة الأمانة التطوعية "الطائف ترحّب بضيوف الرحمن"، والتي نفذتها الأمانة في موسم الحج للعام 1445هـ، وتم تنظيمها في الصالة الدولية بمطار الطائف الدولي، وميقات "قرن المنازل" بالسيل الكبير، وميقات "وادي محرم" بالهدا، ومركز الفرز الأمني بالبهيتة، ومواقع متفرقة من المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.
وأشاد بجهود وأعمال الأمانة وشركائها من مختلف القطاعات الحكومية وغير الربحية في سبيل تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والتي شملت تقديم واجب الضيافة للحجيج، وأيضًا تقديم الهدايا وباقات الزهور والمظلّات والنشرات والمطويات الإرشادية والتوعوية، والتكامل بين الأمانة وشركائها من القطاعات الحكومية وغير الربحية في منظومة عمل واحدة؛ لتحقيق النجاح والتميّز في الإعداد والتنظيم والتنفيذ وفق أفضل الممارسات، واستثمار كافة الإمكانات لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة.
كما نوه محافظ الطائف إلى التعاون البنّاء بين مختلف القطاعات، مؤملًا استمرار هذا الجهد التنسيقي بما يخدم المحافظة وزائريها طوال العام، فيما كانت المبادرة التطوعية قد لقيت صدى إيجابيًّا بين ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، الذين أشادوا بهذه البادرة غير المستغربة على هذه البلاد المباركة قيادةً وشعبًا؛ ممّا يعكس جانبًا من الجهود والخدمات التي سخرتها بلادنا الغالية وحشدتها لخدمة ضيوف الرحمن والتسهيل عليهم؛ إنفاذًا لتوجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، لتوفير كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات للحجاج القادمين لأداء فريضة الحج في أمن وأمان وبكل يسر وسهولة.
وجاء النجاح المميز لموسم الحج للعام 1445هـ استمرارًا للنجاحات السابقة التي حقّقتها المملكة في خدمة الحجيج، وما قدمته من إمكانات مادية، وطاقات بشرية، وتجهيزات تقنية حديثة في مختلف المجالات.