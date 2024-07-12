الأمير سعود بن نهار يشكر أمين الطائف على جهود الأمانة في خدمة ضيوف الرحمن

كما نوه محافظ الطائف إلى التعاون البنّاء بين مختلف القطاعات، مؤملًا استمرار هذا الجهد التنسيقي بما يخدم المحافظة وزائريها طوال العام، فيما كانت المبادرة التطوعية قد لقيت صدى إيجابيًّا بين ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، الذين أشادوا بهذه البادرة غير المستغربة على هذه البلاد المباركة قيادةً وشعبًا؛ ممّا يعكس جانبًا من الجهود والخدمات التي سخرتها بلادنا الغالية وحشدتها لخدمة ضيوف الرحمن والتسهيل عليهم؛ إنفاذًا لتوجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، لتوفير كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات للحجاج القادمين لأداء فريضة الحج في أمن وأمان وبكل يسر وسهولة.