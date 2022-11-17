محافظ شرورة يتقدّم المصلين في صلاة الاستسقاء

أدّى جموع المسلمين، اليوم الخميس، في محافظة شرورة؛ صلاة الاستسقاء، يتقدّمهم المحافظ موفق بن عبدالهادي العنزي.
وأمَّ المصلين في جامع خادم الحرمين الشريفين الشيخُ الدكتور طالب أحمد الهمامي، الذي حمد الله وأثنى عليه على نعمه التي لا تُعدّ ولا تُحصى، داعيًا الجميع أن يكثروا التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإكثار من نوافل الطاعات.
وحذّر من التمادي في الذنوب والمعاصي والظلم، مبيّنًا أثرها السلبي على الفرد والمجتمع، وأنها تفوت الرزق بينما تركها يجلب الرزق.
كما دعا الشيخ الدكتور طالب أحمد الهمامي، في ختام خطبته، أن يغيث الله البلاد والعباد، ويسقي الزرع والحرث وينزل المطر؛ رحمة بعباده، إنه سميع مجيب.