محافظ شرورة يتقدّم المصلين في صلاة الاستسقاء

وأمَّ المصلين في جامع خادم الحرمين الشريفين الشيخُ الدكتور طالب أحمد الهمامي، الذي حمد الله وأثنى عليه على نعمه التي لا تُعدّ ولا تُحصى، داعيًا الجميع أن يكثروا التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإكثار من نوافل الطاعات.