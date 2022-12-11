تزامنًا مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع.. "قلبي" تنظم فعالية "عطاء وطن"

يهدف ذلك إلى المساهمة في ترسيخ وتعزيز مفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام، وتمكين المتطوعين من المشاركة في منظومة العطاء والتنمية، وتحفيز روح العطاء والمبادرة لدى الفرد.