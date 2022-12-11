تزامنًا مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع.. "قلبي" تنظم فعالية "عطاء وطن"

نظمت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي"، فعالية تحت شعار "عطاء وطن"، ولمدة ثلاثة أيام متتالية، تزامنًا مع اليوم السعودي والعالمي للتطوّع.
يهدف ذلك إلى المساهمة في ترسيخ وتعزيز مفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام، وتمكين المتطوعين من المشاركة في منظومة العطاء والتنمية، وتحفيز روح العطاء والمبادرة لدى الفرد.
وتضمنت الفعالية قياسات حيوية للكشف العشوائي عن الضغط والسكر، وكذلك استشارات طبية على أيدي أطباء متخصصين.
وبلغ عدد الزوار الذين استفادوا من الفعالية أكثر من 1025 شخصًا خلال ثلاثة أيام على التوالي.
يذكر أن عدد المتطوعين والمتطوعات في الجمعية خلال عام 2022م، بلغ 220 متطوعًا ومتطوعة.
كما بلغ عدد الساعات التطوعية 885 ساعة، والزوار المستفيدين من الفعاليات والأنشطة المقامة 2434 شخصًا.