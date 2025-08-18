"بيئة مكة" تدرس التوسع في زراعة محصول "دخن سايه" بمحافظة الكامل

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بمكتب الكامل وبمشاركة لجنة مختصة من إدارة الزراعة، جولة ميدانية على مزارع منتجة لمحصول “دخن سايه”، ضمن جهود الوزارة لدعم المحاصيل المحلية وتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح رئيس اللجنة المهندس نزار بن سعود العتيبي أن المحصول ينتمي لفصيلة النجيليات القادرة على التكيف مع البيئات الجافة، وتبلغ المساحة المزروعة حالياً 58.21 هكتار موزعة على 98 مزرعة بإنتاج سنوي يصل إلى 72.85 طن يوجَّه للاستهلاك المحلي.
وبيّن أن “دخن سايه” لا يقتصر على الغذاء المباشر، بل يدخل في صناعة الأعلاف، والمستحضرات التجميلية، والصناعات الصيدلانية، إضافة إلى استخلاص النشا والزيوت من بذوره. وأكد أن الوزارة تعمل على تقييم إمكانيات التوسع في زراعته كونه محصولاً عالي القيمة الغذائية وقادرًا على تحمل الجفاف وارتفاع الحرارة، ضمن خططها لدعم المزارعين وتطوير تقنيات الزراعة وتحقيق الاستدامة الزراعية.