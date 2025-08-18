"بيئة مكة" تدرس التوسع في زراعة محصول "دخن سايه" بمحافظة الكامل

وبيّن أن “دخن سايه” لا يقتصر على الغذاء المباشر، بل يدخل في صناعة الأعلاف، والمستحضرات التجميلية، والصناعات الصيدلانية، إضافة إلى استخلاص النشا والزيوت من بذوره. وأكد أن الوزارة تعمل على تقييم إمكانيات التوسع في زراعته كونه محصولاً عالي القيمة الغذائية وقادرًا على تحمل الجفاف وارتفاع الحرارة، ضمن خططها لدعم المزارعين وتطوير تقنيات الزراعة وتحقيق الاستدامة الزراعية.