بحضور المحافظ.. الكلية التقنية بـ"القويعية" تحتفل باليوم الوطني الـ94

وبهذه المناسبة رفع عميد الكلية المهندس عبدالعزيز النهاري، قائلاً؛ إن اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى لتوحيد المملكة، بل هو تجسيد لمعاني العز والفخر، وتذكير بالمسيرة الطويلة التي مر بها وطننا الغالي حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم من تطور وازدهار، بفضل الله أولاً ثم بفضل قيادتنا الرشيدة وهمة أبناء هذا الوطن.