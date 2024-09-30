بحضور المحافظ.. الكلية التقنية بـ"القويعية" تحتفل باليوم الوطني الـ94

احتفلت الكلية التقنية بالقويعية، صباح اليوم الاثنين، باليوم الوطني السعودي الـ94، برعاية محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، وبحضور عددٍ من رؤساء الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة.
نظمت الكلية حفلها بهذه المناسبة بمقرها، بحضور عميد الكلية المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن النهاري، ووكلاء ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وجميع منسوبي الكلية من موظفين ومدربين ومتدربين.
وشهد الحفل عددًا من الفقرات الوطنية من كلمات خاصة وأوبريت وأفلام وثائقية عن الوطن.
وبهذه المناسبة رفع عميد الكلية المهندس عبدالعزيز النهاري، قائلاً؛ إن اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى لتوحيد المملكة، بل هو تجسيد لمعاني العز والفخر، وتذكير بالمسيرة الطويلة التي مر بها وطننا الغالي حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم من تطور وازدهار، بفضل الله أولاً ثم بفضل قيادتنا الرشيدة وهمة أبناء هذا الوطن.
وأضاف: ونحتفل اليوم ونحن نشهد نقلة نوعية في مختلف مجالات الحياة في المملكة، ضمن رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، والتي تهدف إلى جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة، من خلال تنويع الاقتصاد، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية.
وقال: وفي هذه المناسبة الوطنية العظيمة، لا يمكننا أن نغفل عن الإشارة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم مسيرة التنمية في المملكة، فقد حققت المؤسسة إنجازات كبيرة في مجالات التدريب والتأهيل، وأسهمت في بناء كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة.
وأضاف: من بين هذه الإنجازات، يأتي توسع المؤسسة في تقديم برامج تدريبية متنوعة تغطي مختلف التخصصات التقنية والمهنية، والتي تهدف إلى تمكين الشباب والشابات من اكتساب المهارات اللازمة للانخراط في مجالات العمل الحديثة، كما قامت المؤسسة بتطوير بنيتها التحتية بشكل مستمر، من خلال افتتاح المزيد من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في مختلف مناطق المملكة، مما أسهم في زيادة فرص التعليم والتدريب للجميع.
وأردف: كما أولت المؤسسة اهتمامًا خاصًا بتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وذلك لتوفير فرص التدريب العملي والتوظيف المباشر للمتدربين، وهو ما يعكس التزامها بتخريج كوادر قادرة على مواجهة تحديات سوق العمل والمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
وأضاف؛ اليوم الوطني هو مناسبة للتأمل فيما حققناه، وللتفكير فيما يمكننا فعله من أجل مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، وإن مسؤولية الحفاظ على هذا الوطن العظيم تقع على عاتقنا جميعًا، كل في مجاله وموقعه، ويجب أن نكون دائمًا على قدر المسؤولية، وأن نعمل جاهدين لرفعة المملكة وتقدمها.