خطير ومطالبات بالتدخل.. سكان يشكون من إهمال دوار المركبات بـ"عبل الدوادمي"

طالب سكان مركز العبل بسرعة صيانة وتجميل دوار المركبات في قريتهم، والذي يربط عدة طرق رئيسة، ويشهد حركة مركبات دائمة، حيث يفتقر لوسائل السلامة المرورية، مما يشكل خطراً على سالكي الطريق.