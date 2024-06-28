خطير ومطالبات بالتدخل.. سكان يشكون من إهمال دوار المركبات بـ"عبل الدوادمي"

طالب سكان مركز العبل بسرعة صيانة وتجميل دوار المركبات في قريتهم، والذي يربط عدة طرق رئيسة، ويشهد حركة مركبات دائمة، حيث يفتقر لوسائل السلامة المرورية، مما يشكل خطراً على سالكي الطريق.
وأشار السكان إلى أن الدوار يفتقر لوجود إضاءة تبرزه، وعدم تزيين جزيرته بأشكال جمالية جعله مشوهاً بصرياً.
وأضافوا: "أصبح يشكل خطراً على عابري الطرق التي تتقاطع معه ومحل حوادث سير"، حيث يطالبون بسرعة معالجته وتركيب وسائل السلامة به وتصميم الشكل الجمالي المناسب له.
"سبق" بدورها تواصلت مع بلدية مركز الجمش، حيث أفاد رئيس قسم الصيانة بأنه سيتم صيانة الدوار، وهو في خطط البلدية وسوف يتم ذلك قريباً.