2400 مستفيد من برنامج "خيرية الأفلاج" لتفطير الصائمين في 11 موقعاً

تعمل جمعية الأفلاج الخيرية على تفطير نحو 2400 صائم بشكل يومي وذلك في 11 موقعاً متفرقاً بالمحافظة، كما تستهدف الجمعية في برنامجها العديد من الأسر وذلك بتوصيل وجبات الإفطار إلى منازلهم .
وتفصيلاً، يعمل على تجهيز وجبات الإفطار للصائمين 150 متطوعاً موزعين على أربع فرق تطوعية أشركتهم الجمعية في برامج إفطار الصائمين، فيما بلغت قيمة مصروفات البرنامج لهذا العام المتوقع نحو 450.000 ريال .
ومن جهته، أشاد رئيس الجمعية عبدالرحمن بن عبدالله أبو دجين بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلاً بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بإصدار ترخيص جمع التبرعات لجميع برامج الجمعية ومنها برنامج إفطار الصائمين لهذا العام، مثمنًا في الوقت نفسه لوقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه كفالته للصائمين في جامع الملك عبدالله في الأفلاج.
وأعرب "أبو دجين" عن شكره للداعمين تبرعهم بالتكفل بالمواقع الأخرى حتى استطاعت الجمعية أن تخدم العمالة المحتاجة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجمعية تسعى إلى تقديم ما يخدم المجتمع بالمحافظة وفق صلاحيتها.