2400 مستفيد من برنامج "خيرية الأفلاج" لتفطير الصائمين في 11 موقعاً

ومن جهته، أشاد رئيس الجمعية عبدالرحمن بن عبدالله أبو دجين بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلاً بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بإصدار ترخيص جمع التبرعات لجميع برامج الجمعية ومنها برنامج إفطار الصائمين لهذا العام، مثمنًا في الوقت نفسه لوقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه كفالته للصائمين في جامع الملك عبدالله في الأفلاج.