"المودة للتنمية الأسرية" توقّع اتفاقية مع "سجون مكة" لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي

وأضاف: يشمل المشروعُ النزلاءَ من الرجال والنساء، ويقدّم خدمة الدعم النفسي من حيث تشخيص الاضطرابات وتصحيح المفاهيم والأفكار وتعديل السلوكيات، كما يقدم خدمة الدعم الاجتماعي من حيث دعم النزلاء اجتماعيًّا في التفاعل وبناء العلاقات الاجتماعية مع الأفراد والأقران، إضافة إلى خدمة الدعم الأسري؛ حيث يتمّ تبصير النزلاء بأهمية الأسرة في حياتهم وضرورة التواصل معهم.