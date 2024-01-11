"المودة للتنمية الأسرية" توقّع اتفاقية مع "سجون مكة" لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي

وقّعت جمعيةُ المودّة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، مع المديرية العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة؛ اتفاقيةً لتقدم الدعم النفسي والاجتماعي والأسري لنزلاء السجون وأسرهم، وحلّ الخلافات الزوجية والنفسية والأسرية بدعم من مؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية.
وقال المدير العام للجمعية محمد بن علي آل رضي: الجمعية تقدم خدماتها لتحقق الصحة النفسية والأسرية، وتساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاكتئاب والقلق، وتخفيف المعاناة عن طريق تقديم خدمات بمستوى عالٍ.
وأضاف: يشمل المشروعُ النزلاءَ من الرجال والنساء، ويقدّم خدمة الدعم النفسي من حيث تشخيص الاضطرابات وتصحيح المفاهيم والأفكار وتعديل السلوكيات، كما يقدم خدمة الدعم الاجتماعي من حيث دعم النزلاء اجتماعيًّا في التفاعل وبناء العلاقات الاجتماعية مع الأفراد والأقران، إضافة إلى خدمة الدعم الأسري؛ حيث يتمّ تبصير النزلاء بأهمية الأسرة في حياتهم وضرورة التواصل معهم.
من جانبه قال فهد المبرز مدير إدارة المشاريع بمؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية: إن من أهداف المؤسسة العناية بالنزلاء وتأهيلهم، بالشراكة مع جمعيات متخصّصة عبر فريق من المستشارين والمستشارات، يعمل على دعم العلاقات الأسرية، وتعزيز المهارات السلوكية، وتنمية المهارات الحياتية لمساعدة النزلاء في الاندماج الاجتماعي.