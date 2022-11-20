زراعة ٦٠ شتلة بوزارة الشؤون الإسلامية بنجران ضمن مبادرة "لنجعلها خضراء"

شارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ في مبادرة "لنجعلها خضراء"، وذلك بحضور مدير الفرع الدكتور عبدالرحمن العصيمي، ومنسوبي ومنسوبات الفرع.
وتضمّنت المبادرة زراعة ٦٠ شتلة في مبنى الفرع، بالإضافة إلى توزيع عدد من الشتلات على موظفي الفرع.
وأوضح الدكتور العصيمي أن مشاركة الفرع في هذه المبادرة يأتي لتحقيق رؤية المملكة في خلق بيئة مستدامة من خلال زيادة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر لتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى سعي الفرع في مواكبة متطلبات الرؤية والمساهمة الفاعلة في جميع الفعاليات التي تُبرز جهود الوزارة في تحقيق المستهدفات الوطنية.