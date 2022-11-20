زراعة ٦٠ شتلة بوزارة الشؤون الإسلامية بنجران ضمن مبادرة "لنجعلها خضراء"

وأوضح الدكتور العصيمي أن مشاركة الفرع في هذه المبادرة يأتي لتحقيق رؤية المملكة في خلق بيئة مستدامة من خلال زيادة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر لتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى سعي الفرع في مواكبة متطلبات الرؤية والمساهمة الفاعلة في جميع الفعاليات التي تُبرز جهود الوزارة في تحقيق المستهدفات الوطنية.