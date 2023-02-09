جامعة الباحة تحصد شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية من "الحكومة الرقمية"

وأكد أن هذا الإنجاز يسهم في إرساء بنية رقمية قوية ومتطورة، تسهم في تسريع عملية التحول الرقمي، ودعم توجهات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل زاهٍ للوطن.