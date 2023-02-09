جامعة الباحة تحصد شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية من "الحكومة الرقمية"

حصدت جامعة الباحة شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية من هيئة الحكومة الرقمية كأول جامعة سعودية تحصل على هذه الشهادة.
وقد تسلّم عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور حسن عبدالله الغامدي ووكلاء العمادة شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية لجامعة الباحة.
وأوضح "الغامدي" بأن الشهادة تمنحها هيئة الحكومة الرقمية للجهات الحكومية المتميزة في تطبيق البنية المؤسسية حسب معايير نموذج النضج الوطني للبنية المؤسسية والذي يساهم في رفع مستوى النضج وتسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي.
فيما هنأ رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين كافة منسوبي ومنسوبات الجامعة وعمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات بمناسبة حصول الجامعة على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية من هيئة الحكومة الرقمية.
وأكد أن هذا الإنجاز يسهم في إرساء بنية رقمية قوية ومتطورة، تسهم في تسريع عملية التحول الرقمي، ودعم توجهات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل زاهٍ للوطن.