بالشراكة بين "الندوة" والمركز الإسلامي في لندن.. انطلاق الدورة الـ 28 لتعليم مدرسي اللغة العربية للناطقين بغيرها

ونوه إلى جهود الندوة في هذا المجال، والدور الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في تعليم اللغة العربية ونشرها من خلال جامعاتها ومعاهدها المتخصصة داخل المملكة، والتي تستقبل آلاف الطلاب من حول العالم سنويًا.