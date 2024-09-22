رئيس جامعة المؤسس مهنئًا القيادة.. السعودية حققت إنجازات نوعية بشتى المجالات باليوم الوطني الـ94

رفع رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، باسمه وباسم منسوبي الجامعة بأحر التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة العربية السعودية.
وقال : "في هذا اليوم المجيد نحتفي بمسيرة وطنية حافلة بالإنجازات التي بدأت منذ توحيد بلادنا على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - حيث قامت هذه المسيرة المباركة على أسس متينة من القيم الراسخة والعزيمة الصادقة لبناء وطن يتفرد بالأصالة ويفخر بالحداثة تحت راية التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله".
وأضاف : "إن اليوم الوطني يمثل لنا أكثر من مجرد ذكرى تاريخية؛ إنه يوم لتجديد الولاء والانتماء لهذا الوطن العزيز، وللتعبير عن فخرنا بمكانته المرموقة بين الأمم، فقد استطاعت المملكة بفضل الله أولاً ثم بفضل قيادتها الرشيدة وشعبها الوفي أن تحقق إنجازات نوعية في شتى المجالات، وأن ترسخ حضورها القوي على الساحة الدولية.
وقال نحن في جامعة الملك عبد العزيز، نلتزم بأن نكون جزءًا فعالاً من هذه المسيرة التنموية، مستلهمين خطواتنا من رؤية المملكة (2030) كونها أكبر خطة وطنية طموحة نحو مستقبل مشرق ومزدهر، كما أننا نعمل بجد لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي لنُسهم في إعداد كفاءات وطنية تمتلك المهارات والمعرفة لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وخدمة مجتمعنا.
وأضاف قائلاً : "في هذا اليوم العزيز على قلوبنا، نجدد العهد على مواصلة العمل بكل جـد واجتهاد لتحقيق رؤيتنا الطموحة، مشددًا على البقاء دائمًا أوفياء للوطن، متمسكين بالقيم التي تعزز وحدتنا وتقودنا نحو المستقبل بثقة وعزيمة". وسأل الله عز وجل أن يحفظ وطننا وقيادتنا الرشيدة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد علينا هذا اليوم المجيد أعوامًا عديدة ونحن في خير وعزة ورفعة.