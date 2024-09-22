رئيس جامعة المؤسس مهنئًا القيادة.. السعودية حققت إنجازات نوعية بشتى المجالات باليوم الوطني الـ94

وأضاف قائلاً : "في هذا اليوم العزيز على قلوبنا، نجدد العهد على مواصلة العمل بكل جـد واجتهاد لتحقيق رؤيتنا الطموحة، مشددًا على البقاء دائمًا أوفياء للوطن، متمسكين بالقيم التي تعزز وحدتنا وتقودنا نحو المستقبل بثقة وعزيمة". وسأل الله عز وجل أن يحفظ وطننا وقيادتنا الرشيدة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد علينا هذا اليوم المجيد أعوامًا عديدة ونحن في خير وعزة ورفعة.