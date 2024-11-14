حضور سعودي كثيف لمؤتمر "إدارة الموارد البشرية الأمريكية" بالرياض

شهد مؤتمر ومعرض جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية، الذي نظم في الرياض، مشاركة سعودية كثيفة، سواء من الجهات المعنية بالتوظيف أو التدريب والاستثمار في رأس المال البشري.
وعقد المؤتمر بمشاركة خليجية، خلال يومي الأربعاء والخميس، لتسليط الضوء على محاور رئيسة تدعم بيئات العمل المستقبلية، وكان عنوانه "تمكين مستدام للأفراد والمنظمات وفق رؤية 2030".
ويعدّ هذا المؤتمر الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية؛ حيث جمع نخبة من القادة والخبراء العالميين في مجالات الموارد البشرية والقيادة.
وانطلقت الجلسات الحوارية وورش العمل، بهدف تعزيز الابتكار وبناء استراتيجيات مستدامة لمستقبل الموارد البشرية.
وجاء المؤتمر في إطار التغيرات الكبيرة التي يشهدها قطاع الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي تركز على تمكين رأس المال البشري وتهيئة بيئات عمل متكاملة ومستدامة.
وتستعرض المملكة العربية السعودية، من خلال هذا الحدث مكانتها الريادية كمثال عالمي يحتذى به في التغيير والإبداع، ساعيةً إلى تطوير منظومة مواردها البشرية، بما يتماشى مع رؤية 2030.
وسلط المؤتمر الضوء على موضوعات حيوية مثل تطوير المواهب والكفاءات، واستعرض أفضل الممارسات العالمية في بناء بيئات عمل مستدامة وابتكارية.
كما سعى إلى دعم القطاع الخاص وتمكينه من تحقيق تطوير فعّال في مجالي التدريب والتطوير، بما يعزز فرص استقطاب الكفاءات المتخصصة، وتبني أحدث التقنيات والتوجهات المستقبلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية نحو تمكين مستدام ونمو مستمر للموارد البشرية في المملكة.