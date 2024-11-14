حضور سعودي كثيف لمؤتمر "إدارة الموارد البشرية الأمريكية" بالرياض

وتستعرض المملكة العربية السعودية، من خلال هذا الحدث مكانتها الريادية كمثال عالمي يحتذى به في التغيير والإبداع، ساعيةً إلى تطوير منظومة مواردها البشرية، بما يتماشى مع رؤية 2030.