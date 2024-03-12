"بر جدة" شريكاً مجتمعياً لبطولة الأمير عبد الله بن سعد الرمضانية في نسختها السادسة

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لجمعية البر بجدة المهندس محي الدين حكمي: "سعدنا اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية التي تأتي امتداداً لجهودنا في تعزيز برامج الجمعية وأنشطتها التي تساهم في تمكين الفئات المستفيدة، وتحقيق جودة الحياة لها" مؤكداً "مضي الجمعية في التوسع في شراكاتها المجتمعية التي تدعم برامجها وتساهم في انتشارها واستدامتها". وأضاف الحكمي"أن القطاع الرياضي يشكل تربة خصبة وبيئة صحية لدعم جهود المتطوعين في الخدمات المجتمعية لذا تشكل هذه الشراكة حافزاً للمتطوعين يساهم في استنهاض هممهم لخدمة المجتمع، بما يدعم العمل التطوعي ويساهم في تعظيم أثره وتعميق الوعي به لما يحمله من قيمة مضافة تصب في مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030".