أمير الشرقية يرعى احتفال جمعية السرطان بمرور 20 عامًا على تأسيسها

رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، احتفال جمعية السرطان السعودية؛ بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسها.
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية مي بنت عبدالعزيز الجبر، وأعضاء المجلس والمؤسسين، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية والمستفيدين.
وشاهد أمير الشرقية عرضًا مرئيًا لأبرز الإنجازات، وفيلمًا قصيرًا يحكي قصة التعافي التي يمر بها مريض السرطان ومراحل فترة العلاج وجهود العاملين للوصول للشفاء، بإذن الله تعالى.
وقدم المدير التنفيذي للجمعية عصام بن أحمد الجعفري، شكره وتقديره لأمير الشرقية، ودعمها ومساندته لعمل الخير في المنطقة بشكل عام، والجمعية على وجه الخصوص.
واستعرض "الجعفري" رؤية الجمعية منذ تأسيسها، مؤكدًا أنها لا تدخر جهدًا في سبيل رعاية المرضى وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة، ورفع جودة الخدمات المقدمة، والحرص على تأمين أحدث الأجهزة للكشف المبكر عن السرطان.
ولفت "الجعفري" إلى أنه في ظل الدعم الذي تحظى به الجمعية من الجهات والشركات للارتقاء بجودة الخدمة وتحقيق الأهداف بكفاءة عالية وبمشاركة الداعمين بالمنطقة، للمساهمة في نجاح منظومة العمل الخيري وجمعية السرطان السعودية، نجحت الجمعية في تقديم الخدمات لأكثر من 25 ألف مستفيد.
وأضاف، أن إجمالي عدد زوار الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمركز "مي الجبر"، وصل إلى 18 ألف سيدة.
وتسلم أمير الشرقية لوحة تذكارية من صاحبة فكرة إنشاء جمعية السرطان السعودية بالمنطقة ياسمين يعقوب الخواشكي.
كما جرى توقيع عدد من الشراكات؛ سعيًا للمساهمة في تطوير أعمال الجمعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمستفيدين.
وفي نهاية الحفل، تم تكريم المؤسسين والداعمين وشركاء النجاح.