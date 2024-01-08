أمير الشرقية يرعى احتفال جمعية السرطان بمرور 20 عامًا على تأسيسها

ولفت "الجعفري" إلى أنه في ظل الدعم الذي تحظى به الجمعية من الجهات والشركات للارتقاء بجودة الخدمة وتحقيق الأهداف بكفاءة عالية وبمشاركة الداعمين بالمنطقة، للمساهمة في نجاح منظومة العمل الخيري وجمعية السرطان السعودية، نجحت الجمعية في تقديم الخدمات لأكثر من 25 ألف مستفيد.