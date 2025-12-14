الأمير سعود بن نهار يُطلق الدورة الثالثة من جائزة الطائف للعمل المجتمعي والتطوعي

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، جائزة الطائف للعمل المجتمعي والتطوعي في دورتها الثالثة لعام 2025م، وذلك بهدف دعم المبادرات ذات الأثر وتعزيز حضور العمل التطوعي في المجتمع.