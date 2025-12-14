الأمير سعود بن نهار يُطلق الدورة الثالثة من جائزة الطائف للعمل المجتمعي والتطوعي

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، جائزة الطائف للعمل المجتمعي والتطوعي في دورتها الثالثة لعام 2025م، وذلك بهدف دعم المبادرات ذات الأثر وتعزيز حضور العمل التطوعي في المجتمع.
وتركّز الجائزة على تحفيز المشاركات النوعية، وإبراز النماذج المتميزة في العمل المجتمعي، وتشجيع الإبداع في المبادرات المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي.
وتُسهم الجائزة في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز دور التطوع بوصفه عنصرًا فاعلًا في التنمية المجتمعية المستدامة.
وتشمل الجائزة الأفراد والمؤسسات واللجان والمراكز المجتمعية، بما يُوسّع نطاق المشاركة ويُعزز الأثر الاجتماعي للمبادرات.