هيئة فنون الطهي تُمدِّد فترة مهرجان "الوليمة" للطعام السعودي لمدة أسبوع

قررت هيئة فنون الطهي تمديد فترة مهرجان "الوليمة" للطعام السعودي لمدة أسبوع؛ إذ يستقبل زواره حتى يوم السبت 9 ديسمبر الجاري في حرم جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.
ويأتي قرار التمديد عقب النجاح الذي حققه المهرجان، وتنامي أعداد الزوار، ولإتاحة الفرصة للمشاركين لتقديم مواهبهم، والاستفادة من وجود مشاريعهم في المهرجان كرافد اقتصادي لهم.
ويواصل مهرجان "الوليمة" للطعام السعودي استقبال زواره؛ ليعيشوا تجارب ثرية وفريدة عبر تذوق الأطعمة التقليدية بمكان خاص؛ إذ يشتمل المهرجان على أنشطة ثقافية وتعليمية مسلية، يبرز من خلالها تراث السعودية الغني بالوصفات المختلفة والأصيلة.
ويتضمن المهرجان، الذي يفتح أبوابه من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة الـ12 صباحًا، 13 منطقة، تلبي جميع الأذواق والاهتمامات لمختلف الفئات، إضافة إلى منطقة الدولة المشاركة (اليونان)، التي تستعرض من خلالها ثقافتها في مجال الطهي، ومنتجاتها وأطباقها التقليدية، وجلسات حوارية مع خبراء الطهي.
كما يتضمن منطقة واسعة للطفل، ومسابقات، وعروضًا أدائية، وحفلات غنائية، إلى جانب معرض الزيتون، ومنطقة لورش العمل، يُقام فيها ما يصل إلى 30 ورشة طهي.