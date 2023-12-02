هيئة فنون الطهي تُمدِّد فترة مهرجان "الوليمة" للطعام السعودي لمدة أسبوع

ويتضمن المهرجان، الذي يفتح أبوابه من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة الـ12 صباحًا، 13 منطقة، تلبي جميع الأذواق والاهتمامات لمختلف الفئات، إضافة إلى منطقة الدولة المشاركة (اليونان)، التي تستعرض من خلالها ثقافتها في مجال الطهي، ومنتجاتها وأطباقها التقليدية، وجلسات حوارية مع خبراء الطهي.